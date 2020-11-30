滑冰／北市中正盃 丁子涵菁英女子組摘金

109年台北市中正盃滑冰錦標賽，本週末在小巨蛋冰上樂園滑冰場舉行，目前國內女子最佳選手丁子涵連兩日出賽，首日在藝術滑冰以72.6分封后，今又在菁英女子組摘金，完成以賽代訓的任務。

受到疫情影響，丁子涵今年只參加兩場大賽，首場是三月的世界青年花式滑冰錦標賽，另一場則是8月底的全國賽。教練陳國文表示，「選手長時間沒有比賽，很難調整狀況；所以利用中正盃以賽代訓，驗收成果，同時也練心，備戰明年的國際賽。」

14歲的丁子涵在首日的藝術滑冰出現失誤，在第二個跳躍後摔倒，她坦言，「上場難免會緊張，不是基於比賽的規模或重要性，而是對於表現的自我要求。」

丁子涵。 艾格斯運動攝影公司提供

小時候曾練過直排輪，7歲轉往滑冰發展，丁子涵逐漸展現天賦，目前已能完成5種三圈跳，朝三周半跳邁進。陳國文說，「女子選手要完成三圈半難度相當高，金字塔頂端的選手也很難100%在比賽場中完成此動作，但要成為頂尖選手，被世界認同，三周半跳是必須克服的關卡。」

丁子涵今年表現亮眼，也受到媒體關注，成為鎂光燈的焦點。她坦言，「剛開始很不習慣，賽前會刻意躲到人較少的地方訓練，但現在已經比較適應，也能承受壓力，所以也比較不會被影響。」

為了調整比賽情緒，丁子涵近幾個月嘗試在賽前聽音樂、沉澱心情，「我喜歡聽雅瑞安娜(Ariana Grande)的歌曲，利用快節奏的音樂，放鬆心情，在場上能發揮最佳表現，效果還不錯。」