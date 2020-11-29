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足球／國小迷你賽最終站 馬祖小將同樂

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
小球員參賽萌樣。圖／中華民國迷你足球協會提供
小球員參賽萌樣。圖／中華民國迷你足球協會提供

中華民國迷你足球協會主辦的「22縣市足夢踏實」全國巡迴的最終站落腳馬祖，同時是「109年度國民小學迷你足球賽」連續第二年造訪馬祖，連江縣縣長劉增應提到，從隊伍數可見足球運動在馬祖是有發展潛力的項目，未來將會全力配合積極推廣這項老少咸宜的運動。

今年參賽隊數從去年的19隊增加到21隊，來自介壽國小的小球員周睦森單日2戰均攻下全隊最多分，也獲得由雲豹能源提供的單場最有價值球員的雲豹獎。

8歲的周睦森除了「足下功夫」了得，羽球和桌球也有參與，他是因學校今年積極推動足球才接觸，時間雖不長卻有出色表現；這是他第一次親眼見到氣墊式球場，感覺新鮮有趣，希望每年都能來參賽。

迷你足球協會理事長房振昆也偕同協會主要職員登島拜訪連江縣縣長劉增應，劉縣長表示在氣墊式球場可讓參賽小球員盡情奔跑、踢球使家長感到放心。

迷你足球協會秘書長張武業表示，再次來到偏鄉離島推廣幼兒足球，要感謝縣長及縣府全體動員的鼎力協助，還有各學校的推廣參與，今年的教師增能研習營報名的老師及教練也相當踴躍，期盼未來能降低少子化帶來的衝擊，也要讓剛接觸足球運動的小球員保持學習的熱情。

連江縣縣長劉增應致詞。圖／中華民國迷你足球協會提供
連江縣縣長劉增應致詞。圖／中華民國迷你足球協會提供
介壽國小球員周睦森獲雲豹獎。圖／中華民國迷你足球協會提供
介壽國小球員周睦森獲雲豹獎。圖／中華民國迷你足球協會提供
家長比小球員緊張興奮。圖／中華民國迷你足球協會提供
家長比小球員緊張興奮。圖／中華民國迷你足球協會提供

馬祖

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