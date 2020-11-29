快訊

新竹人擠爆巨城！周年慶四天業績衝12億

小S、蔡依林女女吻掀起全場尖叫 卻搞出妝花災難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國各級學校民俗體育競賽 彰化芳苑國中競技舞龍混合組七連霸

聯合新聞網 / 綜合報導
新北市文德國拿下國小組舞菁英賽金質獎。照片提供：臺南大學
新北市文德國拿下國小組舞菁英賽金質獎。照片提供：臺南大學

109學年度全國各級學校民俗體育競賽11月29日在吳鳳科技大學進行第二天賽程，去年始設的「菁英賽」也點燃戰火，彰化芳苑國中在競技舞龍混合組順利獲得特優「七連霸」，下午也在菁英賽擊敗歸南國中拿下菁英賽金質獎2連霸。

今天上午先舉行開幕典禮，吳鳳科大學務長林明輝代表校方致歡迎詞，感謝各路「英雌好漢」齊聚一堂比賽，尤其今天大清早便鼓聲隆隆，可見賽事的激烈和精彩。吳鳳科大本著取之社會、用之社會的精神，年年協助這項比賽進行

，希望明年有更多的學校參賽，讓這項比賽一年比一年壯大。

今天登場的有文陣、臺客獅、醒獅和舞龍四大項，來自金門的中正國小鼓吹陣由校長蔡雪芳率隊，一行人38人渡海參賽，據指導老師李麗娟表示，今年比賽未獲縣政府補助，二十幾萬元經費都靠自籌，還好小朋友們很重視這項比賽，大家全力以赴，也順利拿下特優獎，9點多一賽完，馬上驅車趕赴台中搭下午3點的飛機返回金門，中途犒賞小朋友品嚐麥當勞，這是小選手最大的願望，因為金門沒有麥當勞和肯德基。

臺客獅分臺灣獅和客家獅兩項賽事，兩者的差別在那裡? 最簡單的分別是看獅嘴，客家獅開口，臺灣獅閉嘴。臺客獅的比賽，國小組很多都推出場面熱鬧的龍鳳獅，由大頭佛主導，率領龍、鳳一起戲獅的劇碼。客家獅喜歡導入孫悟空「弄獅」，很多學校刻意加入客家元素，比如俗稱粄條的「面帕粄」，還有客家布，從獅子面相和道具，一看便知是「哈客」獅。

下午3點登場的菁英賽，取舞龍、醒獅和臺客獅3項、6個組別的前兩名特優學校PK，取得優勝的可以獲頒「金質獎」，名符其實的全國最優。舞龍方面

，國小競技男女混合組，來自澎湖的70人小校外垵國小，去年亦入選菁英賽，身高一米五的小不點許誌軒仍是三朝龍珠手，他以前跟翻的起手式揭開比賽序幕，可惜不敵新北市文德國小，屈居菁英獎，金質獎頒給文德國小舞龍隊

國中組競爭最激烈，芳苑國中去年的冠軍龍珠手洪立芹仍在陣中，具民族舞蹈基礎的她以輕柔漫妙的步划，率領群龍展開一場動感十足的表演，相較於歸南國中的斯文優雅，更能擄獲裁判高舉優勝旗。

醒獅組比賽國、高中雙獅混合，二林工商擔任獅尾的選手，除了要顧到技術，見前面獅頭同伴的鞋子踩到後腳跟，還要伸手幫他穿好鞋，如此顧此又不失彼，裁判給了他們金質獎，高市大榮高工獲得菁英獎。國中組由能夠「猛獅馮河」的桃園大崗國中獲得金質獎，台南市忠孝國中獲菁英獎。

另一項臺客獅菁英賽分單獅和多獅男女混合兩組，單獅組由雲林龍潭國小和飛沙國小兄弟鬩牆，飛沙國小的大頭佛滿場翻跟斗，獅頭更是架勢十足，有如大人操演，順利拿下金質獎。另一組雙獅男女混合比賽由新竹縣新港國小擊敗飛沙國小，阻斷飛沙國小的雙料冠軍夢。

這項比賽12月5、6日移師台南大學舉行，比賽扯鈴、跳繩和武陣3項，歡迎對民俗體育有興趣的民眾前往觀賞。

臺客獅國中組菁英賽桃園大崗國中飛躍過河的表演，獲得金質獎。照片提供：臺南大學
臺客獅國中組菁英賽桃園大崗國中飛躍過河的表演，獲得金質獎。照片提供：臺南大學

二林工商在醒獅高中組獲頒金質獎。照片提供：臺南大學
二林工商在醒獅高中組獲頒金質獎。照片提供：臺南大學

飛沙國小龍鳳獅陣大頭佛單手翻滾的絕活。照片提供：臺南大學
飛沙國小龍鳳獅陣大頭佛單手翻滾的絕活。照片提供：臺南大學

菁英 金門 麥當勞 裁判

相關新聞

全國各級學校民俗體育競賽 彰化芳苑國中競技舞龍混合組七連霸

109學年度全國各級學校民俗體育競賽11月29日在吳鳳科技大學進行第二天賽程，去年始設的「菁英賽」也點燃戰火，彰化芳苑國中在競技舞龍混合組順利獲得特優「七連霸」，下午也在菁英賽擊敗歸南國中拿下菁英賽金

網球／不出賽改出書 詹詠然多作家身分

四處征戰的腳步因新冠肺炎疫情暫緩，我國網球好手詹詠然9月開始規劃出書，作品《你已是你所需的一切》今天舉行新書發表會，許多...

擊劍／台北市中正盃 兩天賽事落幕

109年度「台北市中正盃擊劍錦標賽」於11/28-11/29在台北市立誠正國中舉辦。 來自台北市40幾所國高中小學校擊劍選手參賽。 目的為落實基層訓練，提昇擊劍水準，培養擊劍運動興趣，遴選

羽球／心電感應「騙人」 李家雙胞胎同心拚國手

今年第2次羽球全國排名次再嘗登頂滋味，李芳任／李芳至雙胞胎兄弟檔目標不只在國內，兩人已經放眼國際，希望明年將世界排名衝進...

許樂首度參加全障運百公尺跨欄 破聽奧世界紀錄

台東舉辦109年全國身心障礙國民運動會，今天台中市聽障選手許樂在女子100公尺跨欄項目創下14秒18成績，打破聽奧14秒...

東京奧運延後舉行成本大增 可能多花550億元

今天一份報告表示，因疫情延後舉行的2020東京奧運，成本可能會比原本估計1兆3500億日圓（約新台幣3700億元）的預算...

羽球／3人賽輕鬆摘冠 王齊麟：工作就是領獎

我國羽球名將王齊麟爭取東京奧運積分的腳步因國際賽事停擺而暫停，國內賽事成他維持比賽感覺的舞台，今天他和雙胞胎兄弟李芳至、...

NFL專欄／押寶希爾 聖徒贏得豪賭

有些球迷和媒體質疑，為什麼聖徒總教練裴頓（Sean Payton）讓希爾（Taysom Hill）替代肋骨斷裂的布里斯（...

美式足球／美國大學聯賽首見 女性球員登頂級聯盟出賽

范德堡大學美式足球隊踢球員因新冠肺炎疫情隔離，球隊找來女足隊員莎拉‧富勒（ Sarah Fuller）助陣；她為球隊開球...

全國手球錦標賽高雄開打！以戰養戰推動手球運動

中華民國手球協會、高雄市體育總會手球委員會、中崙國中與中正預校，共同舉辦109年全國手球錦標賽，今天起至12月5日在中崙...

溜冰／北市中正盃周末台北小巨蛋冰上樂園展開 首日逾千名觀眾進場

109年台北市中正盃滑冰錦標賽本週六、日於台北小巨蛋冰上樂園舉行，首日湧進逾千名觀眾，擠爆觀眾席。備受矚目的10歲女將鄭庭芸，參加藝術滑冰八級-01場次拿下第一名，獲得75.2的高分。 雖然鄭庭

企業女壘聯賽年度頒獎 冠軍福添福嘉南鷹、亞軍新世紀黃蜂大贏家

2020新力旺企業女子壘球聯賽年度頒獎典禮，週六（11/28）在台中熱鬧登場。這場女壘界的年度盛宴眾星雲集，除了企業女壘聯賽的創辦人，立法院副院長 蔡其昌副院長，和立法委員3Q哥陳柏惟親臨現場，向這群

熱門新聞

中職／猿隊本季最穩洋投 卡本特被韓職挖走了

NBA／矮將灌籃王挑戰拳擊遭擊倒 球員送上溫暖

NBA／預告專屬子品牌將登場 柯瑞走上喬丹商業模式

NBA／季前熱身賽 9天內進行49場

NBA／德羅展主動過來送上擁抱 尤基利曝已獲舊將諒解

中職2020三大不思議事件 令聯盟公信力飽受質疑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。