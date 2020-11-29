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羽球／心電感應「騙人」 李家雙胞胎同心拚國手

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
李家雙胞胎李芳任（右）和李芳至從高中就一起搭檔。記者曾思儒／攝影
李家雙胞胎李芳任（右）和李芳至從高中就一起搭檔。記者曾思儒／攝影

今年第2次羽球全國排名次再嘗登頂滋味，李芳任／李芳至雙胞胎兄弟檔目標不只在國內，兩人已經放眼國際，希望明年將世界排名衝進前50、入選世大運和亞運國手。

李家雙胞胎是國內羽壇著名的孿生兄弟檔，兩人國一開始接觸羽球訓練，最初並非搭檔，高中才開始正式合作，一路就到現在北市大研究所一年級，早2分鐘出生的哥哥李芳任笑說：「高中是因為沒人了才搭，那時好手都到外縣市，只有我和弟弟留在雲林。」

兩人從長相、身高到球風都十分相似，個性倒是一冷一熱，李芳任形容自己開朗，弟弟內向一些，不過從小長時間相處培養的默契和不斷溝通是兩人優勢，李芳至笑說：「說雙胞胎有心電感應，這是騙人的，不過我們隨時都能溝通。」

李芳任透露，高中時兩人也會吵架、冷戰，隨著年紀漸增，彼此已經有一套溝通模式，「兄弟講話可以直接點，如果不是自己人，就要保留一些。」

兩人大二逐漸打出成績，今年第二次排名賽2度摘下男雙金盃，平時也在國訓中心和國家隊一同訓練，今天還和土銀隊友王齊麟在「DAIKIN 2020大專羽球超級盃」打下3對3冠軍，李芳至透露兄弟倆都非力量型，但有透過重訓加強力量，希望有朝一日也能在國際賽發光。

羽球 超級盃 亞運

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