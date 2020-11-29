東京奧運延後舉行成本大增 可能多花550億元

今天一份報告表示，因疫情延後舉行的2020東京奧運，成本可能會比原本估計1兆3500億日圓（約新台幣3700億元）的預算多出15%，也就是2000億日圓（約新台幣550億元）。

報告表示，儘管主辦單位上月已大砍人事、煙火等各方面的預算，東奧仍可能比2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情前估計的成本，額外增加2000億日圓，而且尚不包括疫情相關措施的花費。

但報告指出，官員預期日本政府會承擔疫情相關措施的費用。

讀賣新聞引述不具名奧運消息人士報導，奧運主辦單位與日本和東京都政府溝通過後，最快將於12月中正式決定增加後的預算。

2020東奧因2019冠狀病毒疾病擴散至全球，延後一年舉行，目前訂於2021年7月23日開幕。但延後舉行須重新預訂場地和交通、留住奧運組織委員會大量成員，產生鉅額新成本。

目前許多國家都出現第2波、甚至第3波感染高峰，令人懷疑東奧能否舉行。但主辦單位和奧運官員都堅稱可以安全舉辦奧運。