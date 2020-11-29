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羽球／3人賽輕鬆摘冠 王齊麟：工作就是領獎

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
王齊麟（左一）和李家兄弟輕鬆拿下3對3冠軍。記者曾思儒／攝影
王齊麟（左一）和李家兄弟輕鬆拿下3對3冠軍。記者曾思儒／攝影

我國羽球名將王齊麟爭取東京奧運積分的腳步因國際賽事停擺而暫停，國內賽事成他維持比賽感覺的舞台，今天他和雙胞胎兄弟李芳至、李芳任就在大專羽球超級盃輕鬆摘下男子甲組3對3冠軍，3人共享3萬台幣冠軍獎金。

王齊麟開玩笑說，李家兄弟擅長平抽擋，在特別的3人賽制中很有優勢，「我就負責發球、接球和領獎。」不過3對3一局只要到7分就結束，下場就要全神貫注，男雙世界排名第7的王齊麟和李家兄弟第3局意外送出，花了4局才擊敗對手高雄大學，為北市大帶回金盃。

李家雙胞胎透露，平時在國訓中心訓練時，大家也會玩3對3放鬆，這次王齊麟主動邀請組隊，像是「天上掉下來的禮物」，因兩人都不屬於力量型選手，加入「大砲」型的王齊麟如虎添翼。

王齊麟提到，雙打搭檔李洋因早有行程，這次才沒一起組成「獎金獵人」，不過兩人已預計明年1月3日飛往泰國，隔離一周後準備連續2站的亞洲公開賽和世界巡迴賽總決賽。

國際羽壇賽事受新冠肺炎影響甚鉅，包括王齊麟／李洋和「世界球后」戴資穎，今年3月全英公開賽後就再沒參加國際賽，兩站亞洲公開賽就是因應疫情新增的賽事，第一站時間是明年1月12日到17日舉行，第二站緊接著19日到24日登場，27日到31日就是年終總決賽，3站賽事都在泰國舉行，減少球員移動旅行增添染疫風險。

王齊麟（左一）和李家兄弟輕鬆拿下3對3冠軍。記者曾思儒／攝影
王齊麟（左一）和李家兄弟輕鬆拿下3對3冠軍。記者曾思儒／攝影

羽球 超級盃 戴資穎

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