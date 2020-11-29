全國手球錦標賽高雄開打！以戰養戰推動手球運動

中華民國手球協會、高雄市體育總會手球委員會、中崙國中與中正預校，共同舉辦109年全國手球錦標賽，今天起至12月5日在中崙國中、中正預校開打。今年有149隊伍、3278名選手參賽。

中崙國中在立委賴瑞隆、許智傑奔走下，獲教育部補助，去年底完成千萬全新多功能手球場的修建，並於今年首次舉辦大型賽事。並已獲體育署核定補助，將於明年中完成三面10米高陽光手球場。高雄市手球委員會主委、市議員何權峰，積極爭取舉辦全國手球錦標賽。

中崙國中校長王文霖擔任高雄市體育會手球委員會總幹事多年，到任後即推動中崙國中手球社團，雖未成立體育班，但成軍半年，已榮獲去年體促盃亞軍（U15）、市長盃男子組亞軍（U15），並於今年9月初榮獲全國性大甲媽祖盃手球錦標賽U15級男子組全國第七名。高雄手球運動成長快速，多隊已達全國強校之林。

109年全國手球錦標賽中等學校參賽隊伍高達149支，希望藉由就近辦理比賽的機會，以戰養戰累積經驗實力，提升選手參與手球競技實力，以爭取年底全國最大盃賽衛冕，及明年十月分全運會冠軍的榮譽。

王文霖表示，高雄高商、翠屏國中女子手球隊員大部分來自原鄉孩子，球員大多離鄉背井，但她們努力練球，也因榮獲佳績，並以此增加升學之優勢，近年不乏保送台大、清大的成功案例，會運動會讀書的孩子，在手球界裡面比比皆是。