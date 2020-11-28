溜冰／北市中正盃周末台北小巨蛋冰上樂園展開 首日逾千名觀眾進場

109年台北市中正盃滑冰錦標賽本週六、日於台北小巨蛋冰上樂園舉行，首日湧進逾千名觀眾，擠爆觀眾席。備受矚目的10歲女將鄭庭芸，參加藝術滑冰八級-01場次拿下第一名，獲得75.2的高分。

雖然鄭庭芸在比賽時太緊張，表演做錯方向，但教練施文倡仍滿意整體表現，「臨場處理有進步，但因為滑行的路線相反，所以她在做跳躍動作時感覺不太熟悉，動作有些小瑕疵，不過以心理層面來說，很滿意。」

談到自己今天的表現，鄭庭芸搖搖頭說：「跟平常練習不一樣，沒有做到練習時的表現。練習時都自己一個人，突然被很多人關注很緊張，腳都軟了！」

鄭庭芸參與花式滑冰已經超過5年，最初會接觸這項運動是因為父親的關係，鄭爸爸說：「自己曾在加拿大住過，喜歡溜冰，所以讓女兒玩，一開始想說只是休閒運動，她玩到後面越來越有興趣，沒想到有一天女兒會走向選手之路。」

鄭庭芸喜歡在滑冰上跳躍，她形容那感覺像在「飛」，施文倡說：「帶她2年多時間，身體素質和抗壓性進步非常多，以前她滿害怕跳躍動作，最近她找到感覺，也願意接受體能訓練，為了做出更高難度的動作。」

花式滑冰訓練非常辛苦，必須5點起床趕到冰場訓練，在鄭庭芸申請自學之前，每天從冰場到學校往返至少兩、三趟，而且在半小時的通勤過程中，完成吃飯換裝，但鄭庭芸從來沒想過放棄，對於女兒的愛好，父母的態度是只要她喜歡，就會給予女兒最大的支持。

在媽媽眼中，鄭庭芸對花式滑冰的執著不同於一般選手，「是她的堅持和意志力帶著我們走上這一條路，我們只是成就、成全她。無論教練嚴格要求，還是針灸復健，她都願意為了滑冰吃苦，如果不是她自己選擇，是沒辦法繼續走下去。」

為安排鄭庭芸最好的訓練，父母花重金讓她到各國訓練，2018年每個月都前往大陸深圳練習，後來開始跑日本、美國等花式滑冰運動大國，持續接受各國教練的專業訓練，未來父母也有意讓她旅外。

鄭庭芸全心全意投入花式滑冰，幾乎放棄所有的娛樂，期望成為一個專業的滑冰選手，鄭媽媽表示：「既然她選擇走了這條路，就希望她能為國爭光，出國拓展不同的視野。」

10歲女將鄭庭芸，參加藝術滑冰八級-01場次拿下第一名。 艾格斯運動攝影公司提供

10歲女將鄭庭芸，參加藝術滑冰八級-01場次拿下第一名。 艾格斯運動攝影公司提供

109年臺北市中正盃滑冰錦標賽，台灣滑冰新星蔡玉鳳在藝術滑冰賽事拿下78.6分，順利封后，同時這也是她首度在比賽中嘗試三周跳，完美落地。

教練張偉梓表示，「賽前蔡玉鳳很緊張，畢竟是第一次嘗試，但她還是達成任務。比賽中雖然還是有些小失誤，但整體表現很不錯，也跨出很大一步。」

蔡玉鳳在2019亞錦賽中獲得小齡組第二名的佳績，接下來的2年以穩定5種3圈學習為目標，並爭取少年組國際賽參賽資格。

張偉梓說，「此年齡的孩子生理都還在發育，不宜進行過多的重量訓練，但技術與基本功必須培養起來，另外，她也即將邁入青春期，情緒管理也很重要。」

目前國小六年的蔡玉鳳靠自學兼顧課業，其餘時間都花在訓練，除了冰上外，還有舞蹈課程，家人也希望她朝專業選手邁進。蔡玉鳳也替自己立下遠大的目標，希望有朝一日能站上奧運舞台。

蔡玉鳳小一就開始接觸滑冰，國小三年級接受正規訓練，並逐漸嶄露天賦。但訓練中吃了不少苦，每天早上5點出門，6點上冰訓練，並已經持續2年，台北小巨蛋冰場就是蔡玉鳳的學校。

為了達成2周半跳，蔡玉鳳每天反覆練習，花了2年才習成，她透露，「真的很辛苦，也很疲累，遇到挫折就到廁所哭，哭完了再繼續練。若心情很沮喪，就會吃點甜食，讓心情平復。」

蔡玉鳳突破2周半跳後，近年逐漸繳出亮眼成績，去年還在中國滑冰聯賽奪下吉林站冠軍。連外籍教練也很訝異，「台灣的場地水平跟各國相比較不完善，卻能練出如此優秀的選手，真是不可思議。」

蔡玉鳳的偶像是南韓花冰一姐金妍兒，她表示，「會常常觀看金妍兒的比賽影片，希望有朝一日能追上她的腳步，在冬季奧運舞台為國爭光。」

蔡玉鳳。 艾格斯運動攝影公司提供

蔡玉鳳。 艾格斯運動攝影公司提供