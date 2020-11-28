企業女壘聯賽年度頒獎 冠軍福添福嘉南鷹、亞軍新世紀黃蜂大贏家

2020新力旺企業女子壘球聯賽年度頒獎典禮，週六（11/28）在台中熱鬧登場。這場女壘界的年度盛宴眾星雲集，除了企業女壘聯賽的創辦人，立法院副院長 蔡其昌副院長，和立法委員3Q哥陳柏惟親臨現場，向這群全台灣最美麗的女壘女力們送上祝福與恭喜之外，歌手楊培安、屁孩以及邱振哲三人，也輪番登場獻唱，不僅讓2020新力旺企業女子壘球聯賽年度頒獎典禮星光熠熠，同時現場一波接一波的尖叫聲，也把頒獎典禮的氣氛，推升到最高點。

對於2020賽季能夠順利劃上句點，中華民國壘球協會副理事長林昆漢表示，今年真的很不容易，全靠大家齊心協力，才能順利完成今年一共92場的賽事，其中包含80場例行賽、5場首輪季後挑戰賽以及7場年度總冠軍戰。

對此，企業女子壘球聯賽創辦人，立法院副院長 蔡其昌副院長也在致詞時直呼，今年賽季真的是『很渺小的偉大』。因為在防疫最高標準的要求下，讓賽季得以圓滿落幕，這不僅證明中華民國壘球協會，有能力把比賽辦好的同時，也讓2020新力旺企業女子壘球聯賽，成為全球少數能完整進行的女子運動聯賽。

除此之外，台中市政府運動局 李昱叡局長，更是對所有女壘選手們豎起大姆指點讚。李昱叡局長表示，透過企業女壘聯賽，不僅讓更多國際友人見識到台灣女壘的實力之外，也透過今年每週日的網路轉播，把台中市的活力與美麗，推向全世界。因此，李昱叡局長也代表台中市大家長，盧秀燕市長，向企業女壘聯賽發出邀請，希望明年（2021）企業女子壘球聯賽能夠繼續在台中市開打。

Kaisey Carson蟬聯年度MVP 獨攬四獎盃最大贏家

在經過一整年的征戰，新世紀黃蜂雖然無緣衛冕冠軍，但陣中洋投Kaisey Carson可說是今年頒獎典禮上的超級大贏家。Carson除了獲得勝投王、防禦率王、年度最佳投手三項獎項的肯定外，還獲得2020新力旺企業女子壘球聯賽年度MVP的殊榮。對此，已經返回美國的Carson透過隊友表示，能夠三度來台打球，是很幸福的事，能夠包辦四項大獎，則是很幸運的事。Carson：『這所有的榮耀，都是隊友們的功勞。自己只是很幸運地和這些頂尖選手們同隊，才能獲獎。』。至於只打了半季不到，就飆出108次三振，打破企業女子壘球聯賽，單季三振數紀錄的新力旺旺獅超級洋投Kelly Barnhill，也透過隊友表示，今年能在台灣打球，是她在2020年最美好的回憶。

李思詩四度稱霸全壘打王 打擊王陳家宜直呼想篡位

相較於摘下四項大獎的Kaisey Carson，以打破聯賽紀錄，整季敲出12支全壘打、打下46分打點的李思詩，在收下全壘打與打點雙冠王後，也獲選成為年度最佳捕手。對於搶下三座年度獎盃，李思詩表示，有點滿意，但也有點不滿意。尤其是年度最佳捕手的這個獎，她認為自己還有很大的進步空間，因為自己的阻殺能力，還有待加強。至於四度拿下的全壘打王，李思詩則是雲淡風輕的說，自己的運氣比較好，因為打線上有隊友掩護，讓自己還有球可以進攻。

李思詩的這番話，讓年度打擊后，凱撒勇士的陳家宜在一旁聽得點頭直搗蒜。陳家宜：『我真的很羨慕思詩，都有球可以打…不像我，都只能等到被保送…。』說著說著，陳家宜乾脆直接跟李思詩說：『不然我用打擊王獎盃跟妳換全壘打王獎座好了…沒太多球可以打的感覺好寂寞呀！』。

另外獲得總冠軍戰MVP殊榮的福添福嘉南鷹王牌投手邱安汝，則是以帥氣俐落的造型出席頒獎典禮。邱安汝接受訪問時感性的表示，這個FMVP是她在企業女子壘球聯賽拿下的第一個獎，她一定會好好保存與珍惜。因為這座FMVP的獎盃，代表著這些年，她為投好每一顆球所做的努力沒有白費。這個獎，要謝謝每一個幫助她的人，同時也獻給每一個關心她的人。

新增票選獎項內外野金手套 勇士陳筠婷、黃蜂潘竹瑜獲殊榮

邁入到第五年的2020新力旺企業女子壘球聯賽，今年新增金手套獎，內、外野手各選一名。其中內野金手套獎，由新世紀黃蜂二壘手潘竹瑜獲得，外野金手套獎，則是由凱撒勇士的菜鳥，今年才大一的陳筠婷意外殺出重圍，獲得競賽委員們的肯定。陳筠婷表示，接到通知的時候，完全不敢相信，還以為隊友在開玩笑。因為今年自己大多是以替補出賽，在出賽不固定的情況下，沒想到會獲得青睞。但領到獎盃後，感覺有比較真實，特別是還有一萬元的獎金，讓才18歲的陳筠婷直呼得獎真好，會請全隊喝好喝的手搖飲，跟大家分享得獎的喜悅。

2020新力旺企業女子壘球聯賽圓滿落幕 眾女力相約2021新賽季見

福添福嘉南鷹堪稱是年度頒獎禮上的超級大贏家，不僅逆轉黃蜂摘下隊史第三冠，獲得30萬元的獎金外，同時也在全部的23個獎項中，摘下10座獎盃。無緣衛冕的新世紀黃蜂則是以6座獎項居次。凱撒勇士排第三，摘下5項個人獎，新力旺旺獅收穫2座獎盃，至於台北台產則是空手而回。但五隊選手在頒獎典禮上不忘相互打氣，相約2021第六屆企業女子壘球聯賽，場上再見真章。

2020新力旺企業女子壘球聯賽得獎名單：

最佳十人&總教練──

最佳投手 新世紀黃蜂 Kaisey Carson

最佳捕手 福添福嘉南鷹 李思詩

最佳一壘手 凱撒勇士 陳家宜

最佳二壘手 福添福嘉南鷹 柯佳慧

最佳三壘手 福添福嘉南鷹 何欹璠

最佳游擊手 新世紀黃蜂 林鳳珍（2017二度）

最佳外野手 凱撒勇士 姜婷恩

最佳外野手 福添福嘉南鷹 沈嘉玟

最佳外野手 新力旺旺獅 陳雨庭

最佳指定打擊 福添福嘉南鷹 林志霙

最佳總教練 福添福嘉南鷹 曾信彰

年度獎項──

獎項 球隊/球員 成績

勝投王 新世紀黃蜂 Kaisey Carson 12W

防禦率王 新世紀黃蜂 Kaisey Carson

三振王 新力旺旺獅Kelly Barnhill 108K（單場18K聯盟紀錄）

打擊王 凱撒勇士 陳家宜 0.481

全壘打王 福添福嘉南鷹 李思詩（四度） 12HR

打點王 福添福嘉南鷹 李思詩 46RBI

盜壘王 凱撒勇士 姜婷恩 12盜

總冠軍系列賽──

總冠軍賽MVP：福添福嘉南鷹 邱安汝

總冠軍：福添福嘉南鷹（隊史第三冠）

票選獎項──

年度MVP：新世紀黃蜂 Kaisey Carson（連莊）

新增票選獎項──

內野金手套：新世紀黃蜂 潘竹瑜

外野金手套：凱撒勇士 陳筠婷

各隊領隊合影。 中華壘球協會提供

總冠軍賽MVP福添福嘉南鷹隊邱安汝。 中華壘球協會提供