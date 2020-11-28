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全國各級學校民俗體育競賽 吸引超過七千人參賽

聯合新聞網 / 綜合報導
流星球游喻琇獲得特優獎。 大會提供
流星球游喻琇獲得特優獎。 大會提供

已連辦19年的全國各級學校民俗體育競賽109學年賽事，11月28、29日兩天在吳鳳科技大學舉行，今年共吸引7310人報名參賽，又破了歷年紀錄，承辦的台南大學民俗體育推廣中心主任蔡宗信表示，多項賽事不是為了競技，而是為了傳統文化的傳承，所以明天可見的弄車鼓、金門鼓吹陣，都已頻臨失傳，教育部主辦這項比賽的目的，就是希望能在學校播種傳統民俗文化的種子。

這項比賽從民國84年的南部七縣市比賽開始，由於參賽學校極為踴躍，教育部也看到這項比賽的重要意義，於民國90年擴大為全國賽事，從早期一千多人參賽，到今年參賽學校四百多校、人數首度突破七千人，比去年的6605人還成長一成，受到各級學校高度重視，主要原因是每年都周期性地選在年底比賽，讓各級學校可設定目標、提早準備，加上像流星球、撥拉棒、文武陣，每年就只有這項大型比賽，學校都把握此一機會「出陣」參賽 ，讓學生有一個表演的舞台。

這項以民俗體育為宗旨的大賽由教育部體育署主辦、台南大學承辦，28日率先登場的是踢毽、流星球、撥拉棒和砌磚，29日則是舞龍、舞獅、醒獅、台客獅和文陣，兩日共舉辦8項賽事。

12月5、6日移師台南大學續舉行扯鈴、陀螺、武陣和跳繩等4項賽事，總比賽項目為12項，其中舞龍、醒獅、臺客獅、扯鈴、跳繩等5項還將舉辦「全國菁英決賽」，由各組特優前二名隊伍參加，今年不論吳鳳科大或臺南大學的菁英決賽都委由臺灣藝術大學直播，民眾可不用出遠門，在家欣賞精彩賽事，直播網站:YouTube 「教育部體育署MOE Sports」。

首日撥拉棒賽事連蜘蛛人都遠道趕來參賽。台南慈濟國中吳盷宸化身蜘蛛人登場，頓時成為全場注目焦點。雖然來自美國，但蜘蛛人玩起中國民俗技藝，不論耍弄棒均有模有樣，只是眼睛罩了眼罩，手腳並用之外，還需要透視力，光這身打扮和一手撥拉棒絕活就足以讓他獲得裁判的特優獎。

流星球大專個人賽僅一位選手參賽，來自台中市、就讀國防醫學院護理系三年級的游喻琇從國小四年級就接觸流星球，一路從東寶國小、曉明國中、台中女中到國防醫學院，她說，可柔可剛的流星球一直是陪伴她成長的休閒運動，流暢的動作、成熟的技巧，也讓她獲得特優獎。　　

　踢毽對抗賽，高中組只有華江高中一隊報名，校內組有「毽球社」的滬江高中多位毽球隊員被叫來「湊一腳」，身高175公分的趙林嘉站起來比網子還要高，舉腳「殺球」如履平地，令對手難以招架。另一女隊員王湛閑也占了身高優勢，加上踢毽球和踢毽子的相似性極高，頻頻抬腳壓球扣殺得分，但他們都不計成績，最後特優獎都拱手給了華江中學。

這項比賽今起進入重頭戲，亮點是來自彰化縣的芳苑國中國中競技舞龍混合組將挑戰特優「七連霸」，彰化縣二林高中則在高中組尋求特優「四連霸」。

國中小發展最迅速的跳繩，最能帶動氣氛的「競速團體賽」或「團體限時計次賽」，來自台中市的大勇國小男、女子隊去年在「競速團體賽」雙雙獲得「特優」成績，其中男子隊跳出187次、女子隊跳出179次，而男子隊的193次，目前仍是此一項目的國內紀錄，能否更上一層樓，下週便見分曉。

沏磚-團體國小中年級組新橋國小-表演拋磚引玉。 大會提供
沏磚-團體國小中年級組新橋國小-表演拋磚引玉。 大會提供

國小組的後拋撥拉棒高級動作。 大會提供
國小組的後拋撥拉棒高級動作。 大會提供

滬江中學趙林嘉起腳殺球式。 大會提供
滬江中學趙林嘉起腳殺球式。 大會提供

台南市慈濟國中吳昀宸在撥拉棒項目表演突出。 大會提供
台南市慈濟國中吳昀宸在撥拉棒項目表演突出。 大會提供

臺南 體育 教育部 國防醫學院 直播

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