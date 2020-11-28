人車接力賽台東開跑 冠軍隊11小時跑170公里

HOOD to COAST人車接力賽台灣賽，昨天於台東鹿野深夜開跑，由5名選手加上1輛汽車，協力完成全長170公里的極限挑戰，今年包括藝人范逸臣、「雷氏姊妹」雷理莎與雷艾美、運動甜心伊伊攜手好姊妹梓梓初次挑戰路跑活動、新世代蛙后李詹瑩等運動網紅也都挑戰完賽。

HOOD to COAST今年以花蓮台開心農場為終點，設計一路向北的全新賽道，跑者從鹿野高台出發，沿途行經夜間熟睡的花東縱谷、玉長公路，在清晨仰望東方日出的長濱海灘和八仙洞，最後依傍太平洋海岸線，沿台十一線公路一路抵達花蓮，賽段挑戰難度更勝以往。

最終本屆賽事前三名隊伍都順利在12小時內順利完賽，冠軍「鋼鐵部隊」以11小時2分35秒成績率先抵達終點，成員王子銘也分享，儘管棒次因為強大風勢耗盡體力，但靠著隊友們在車上互相鼓勵，最終順利拿下冠軍寶座。

情歌王子范逸臣去年參加世界四大極地超馬拉松巡迴賽的納米比亞沙漠極地賽事，完成7天6夜全程250公里的艱鉅比賽，今年首度挑戰HOOD to COAST台灣賽，他表示每個隊友要在一天內平均分段跑約30公里的路程，相當考驗意志力。

而雷理莎這次與姊姊雷艾美兩人雖在賽前有些許傷勢，但熱愛跑步的雷氏姐妹很開心強調以「玩」賽性質來參加HOOD to COAST，雷氏姐妹在完賽後分享，這次姐妹偕同參賽的感覺有別於以往，沿途隊友們互相加油、給予補給，更有團隊的凝聚感，比起獨自參賽更能享受沿途花東美景，雷理莎更開心表示，未來可以跟兒子炫耀自己有過HOOD to COAST的參賽經驗。