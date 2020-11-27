桌球／WTT澳門賽 鄭怡靜8強不敵王曼昱
一個禮拜前，台灣桌球一姐鄭怡靜才剛敗在中國女將王曼昱拍下，一週後兩人在澳門再次交鋒，可惜沒能譜出新結局，鄭怡靜以1比3敗陣，WTT澳門國際桌球賽8強止步。
WTT世界桌球大聯盟是今年全新賽事，首戰在澳門舉行，總獎金達80萬美元（約新台幣2302萬元），台灣僅有桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜獲邀參賽。
WTT賽制與一般世界桌球巡迴賽的規定不同，單打改採5戰3勝制，且先拿到11分者勝，只要參賽就能獲得1.5萬美元（約新台幣43.2萬元）的出賽獎金。
世界排名第8的鄭怡靜，上週才在鄭州年終賽8強遭遇世界第5的中國好手王曼昱，當時鄭怡靜以1比4吞敗止步。
沒想到兩人相隔短短7天在澳門碰頭，鄭怡靜前兩局打得有些慌亂，在一路落後劣勢下，接連以11比3、11比7連丟兩局，也讓對手提前「聽牌」。
第3局鄭怡靜在2比4落後下急起直追，靠著一波7比0攻勢逆轉超前，也是她全場首度領先，雖然對手又連追3分近逼，所幸暫停過後鄭怡靜仍以11比8有驚無險「開胡」。
可惜鄭怡靜沒能乘勝追擊，第4局開打又陷入1比4落後，接下來她球運不佳，對手連續靠著擦邊、擦網幸運球拿分，也讓她節奏全亂、頻頻失誤，最終以3比11棄守，未能挺進4強。
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