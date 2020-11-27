全障運台東開幕 舉重女神郭婞淳擔任神秘嘉賓

109年全國身心障礙國民運動會今晚在台東體育館開幕，行政院副院長沈榮津代表總統蔡英文祝福選手，「舉重女神」郭婞淳擔任神秘嘉賓護送桌球選手陳富貴點燃聖火。

「陽光台東、超越顛峰」109全障運今晚在台東體育館舉行開幕和選手之夜，台東縣長饒慶鈴以地主身分歡迎全國選手及隊職員到台東，4天的賽程角逐15項競技。

典禮上邀請台東大學附設特教學校、夢想者聯盟、知本國中等，結合肢障、視障、聽障者的表演團隊「混障綜藝團」等團隊表演、透過演出傳達「永不放棄、珍惜生命」的理念。大會吉祥物「阿歷、阿奈」是以山豬為設計構想，造型動感有活力，增添了活動趣味。

出席的沈榮津和教育部長潘文忠致詞時均肯定與感謝饒慶鈴帶領的台東縣政府團隊，讓這次全障運順利舉行，沈榮津也代表蔡總統宣布全障運正式開始，祝福選手登能超越自我極限。

潘文忠表示，全障運是結合帕拉林匹克運動會等國際重要身心障礙比賽的綜合運動賽事，真正做到落實全民運動。在此時刻，辦理全國性運動賽事會面對更多的挑戰，因此特別感謝台東縣府團隊，能讓選手們在優質的環境下得以展現平日練習的最佳成果。

最後由台東縣代表隊田徑、桌球選手陳富貴由神秘嘉賓「舉重女神」郭婞淳護送下，與特奧滾球選手楊培鈴，點燃109年全國身心障礙國民運動會聖火。

這屆全障運比賽期間為11月27日至30日，競賽項目計有：田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、健力、射擊、籃球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧滾球、特奧輪鞋競速、保齡球及特奧保齡球15項運動種類，將在台東縣內13個場館競技。