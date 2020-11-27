澳媒：澳網選手隔離期間可訓練 明年ATP盃取消

遲來很久的心得，這場比賽因為疫情的關係，從4月延後到11月說實話，算是救了我一命，因為今年四月的狀態實在稱不上太好，就算是完賽，成績應該也不會太好看...在比賽確定延期後，我才下定決心把訓練量慢慢拉上

2020-11-27 09:30