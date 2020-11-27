澳媒：澳網選手隔離期間可訓練 明年ATP盃取消
澳洲地方媒體今天報導，維多利亞州政府已准許澳洲網球協會（TennisAustralia）在澳洲網球公開賽開打前，讓選手在14天隔離期間接受訓練。
路透社報導，明年首場大滿貫賽事澳網定於1月18至31日舉行，地點是維多利亞州墨爾本球場（Melbourne Park）。
澳網主辦單位正與當局進行漫長討論，來為賽前抵澳人士制定2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫規約。
維多利亞州官員25日證實，明年澳網將照常舉行，但可能比原定開打日期延後1或2週登場，且選手必須經過隔離期。
澳媒「世紀報」（The Age）引述不具名知情人士報導，選手在隔離期間可以接受訓練，但必須「嚴格遵守」衛生準則。
報導並提及，2021年世界職業網球協會盃（ATPCup）將取消，但世界職業網球協會（ATP）與世界女子職業網球協會（WTA）的其他熱身賽仍將照常舉行。
世界職業網球協會盃是由24國參加的男子賽事，今年在澳洲布里斯本、伯斯及雪梨首度舉行，算是大滿貫賽的熱身賽。
世界職業網球協會並未談論這些報導。
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