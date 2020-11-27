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拿坡里歐霸贏球 告慰馬拉度納在天之靈

中央社 / 義大利那不勒斯26日綜合外電報導
義甲拿坡里為向剛過世的傳奇球星馬拉度納致敬，今天全隊穿著他背號10號的球衣，大螢幕上也秀出他的照片。 美聯社
義甲拿坡里為向剛過世的傳奇球星馬拉度納致敬，今天全隊穿著他背號10號的球衣，大螢幕上也秀出他的照片。 美聯社

義甲拿坡里為向剛過世的傳奇球星馬拉度納致敬，今天全隊穿著他背號10號的球衣，在歐霸賽場以2比0擊敗瑞伊卡。

馬拉度納過去曾效力過拿坡里，並先後幫球隊在義甲、歐洲足總盃（歐霸前身）奪冠。拿坡里（Napoli）總教練加圖索（Gennaro Gattuso）說：「馬拉度納（Diego Maradona）是個傳奇，且永遠為人所銘記。」

加圖索說：「從昨天開始，你可以看到這個城市的氣氛變得不同，我們希望贏得獎盃獻給他，這已在本地討論多年。」

在這場歐洲足球總會（UEFA）歐洲聯賽（EuropaLeague，俗稱歐霸盃）拿坡里對上瑞伊卡（Rijeka）的比賽，瑞伊卡似乎很配合地成全拿坡里想以勝利向馬拉度納致敬的想法。

加圖索回憶說：「我有許多美好的回憶，我有機會能多次和馬拉度納交談、和他共進晚餐好幾回。」

「他做了很多意義非凡的事，他在私領域中或許犯了錯，但他在足壇的成就將長存。馬拉度納來自另一個星球，他也將像其他傳奇一樣長存。」

馬拉度納 義甲

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