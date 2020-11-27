電競／媽媽從不解到支持 胡碩傑拚出北美最高身價

電競好手胡碩傑16歲起接觸英雄聯盟，如彗星般崛起成為電競界新星。來自單親家庭的他靠堅持與努力，讓媽媽從無法理解變忠實鐵粉，雖才23歲，卻已是北美電競聯盟身價最高選手。

華盛頓郵報報導，北美電競聯盟戰隊TSM以2年600萬美元（約新台幣1.73億元）簽下胡碩傑（綽號蛇蛇，遊戲ID：SwordArt），據信已刷新北美LCS聯盟紀錄。

胡碩傑國民中學開始接觸英雄聯盟，與三五好友組業餘戰隊，出色亮眼戰績成功吸引職業戰隊注意，也讓胡碩傑生命轉了個彎，一腳跨進職業電競領域。

胡碩傑3歲時父親離家，母親獨自扶養胡碩傑兄妹，媽媽當時無法接受胡碩傑每天廢寢忘食「打電動」，母子關係急凍，直到胡碩傑拿出成績，且媽媽參觀職業隊訓練基地後才翻轉態度，如今成為兒子鐵粉。

進台灣職業戰隊後，胡碩傑邊訓練邊讀高職，公元2017年率閃電狼奪得IEM英特爾極限高手盃全球總冠軍，成為名符其實世界冠軍。

2018年胡碩傑加盟中國蘇寧電子競技俱樂部，成為戰隊中最重要人物之一；在隊友眼中，胡碩傑除是隊友，「更多的是像教練，就像個引導者。」

效力蘇寧2年後，胡碩傑將邁入另一全新大舞台，首度踏上北美電競戰場。

TSM創辦人安迪‧丁（Andy Dinh）接受媒體訪問表示，新賽季胡碩傑將擔任先發角色，他不只看重胡碩傑領導能力，還有在世界大賽贏得比賽的經驗。

胡碩傑曾說，為隊伍好，他不介意成為陣中「烏鴉」，「只要我能做到的事情，能讓隊伍變好，就算我被隊友罵到死，我也會去做；就算大家很討厭我，我也會把問題說出來，因為要贏嘛。」