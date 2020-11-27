電競／胡碩傑傳加盟TSM戰隊 2年600萬美元創北美紀錄

華盛頓郵報報導，北美電競聯盟知名戰隊TSM以2年600萬美元（約新台幣1.73億元）簽下台灣「英雄聯盟」電競好手胡碩傑，據信已刷新北美LCS聯盟紀錄。

這份保障合約將支付胡碩傑2021年和2022年各300萬美元，打破韓國選手許勝勳（Huni）先前據傳所簽的2年230萬美元紀錄。

胡碩傑現年23歲，在台灣出生，他在剛結束的世界大賽協助帶領中國年輕黑馬隊蘇寧打進決賽。他的能力吸引TSM越南裔美國籍創辦人安迪．丁（Andy Dinh）的目光。

安迪．丁表示，他認為TSM有一天將成為職業美式足球聯盟NFL達拉斯牛仔隊、西甲足球豪門皇家馬德里及巴塞隆納的「綜合體」，600萬美元在「接下來10年內是一筆很小的投資」。