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精華影輯／CT226鐵人賽全都錄 成就更好的自己！
遲來很久的心得，這場比賽因為疫情的關係，從4月延後到11月說實話，算是救了我一命，因為今年四月的狀態實在稱不上太好，就算是完賽，成績應該也不會太好看...在比賽確定延期後，我才下定決心把訓練量慢慢拉上去，一直練到比賽前幾個月，夥伴們各個士氣高昂，每周的團練都被操爆，但是也因為這樣，終於把體能調整到適合比賽的狀態。而比賽的內容，就麻煩大家到影片裡面自己看看囉～這次的Challenge Taiwan真的玩得很開心，期待明年四月！！
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