16歲第一次自掏腰包帶媽媽吃披薩 馬拉度納笑言：我看上去像比爾蓋茲

阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona）昨日（25日）心臟病發在家中去世，終年60歲，阿根廷舉國哀悼3天。阿根廷電視台早年專訪馬拉度納，他透露自己第一份工資，是用來帶媽媽去大口吃披薩，笑言當時「我看上去像比爾蓋茲」。馬拉度納被視為拿坡里人永遠的英雄，不少拿坡里人用吃披薩的方式來悼念一代球王。

馬拉度納早年接受阿根庭電視台TyC Sports訪問時，透露不少童年軼事，出生在貧窮家庭的他，提及16歲時拿到自己的第一份工資，是帶媽媽去一家叫La Rumba的餐廳吃披薩；他指過去每次經過那餐廳是都會聞到很香的味道，笑稱那時的夢想就是走入去吃飯。外媒報道馬拉度納最愛披薩、意粉和蛋糕，阿根廷風格披薩配料很多，而且麵團也較拿坡里的厚。

La Rumba位於阿根廷布宜諾斯艾利斯新龐貝城（Nueva Pompeya），馬拉度納稱「當時我的薪水在小阿根廷人（青年隊）中是最差的」，幾乎只夠旅費，但當天到披薩店時，他笑言「我把我所有的薪水都花在我老媽身上，我們吃了一切，喝了一切，我看上去像比爾蓋茲，我老媽像索菲亞王后」，二人還喝了美國品牌的蘇打水。時至今日，布宜諾斯艾利斯不少披薩酒吧都會掛馬拉度納的畫像，更有不少人會因為披薩店掛上馬拉度納的照片而光顧。

他說自己小時候每個月只能吃一次肉，那是每個月的第4日，因為爸爸那天發薪。遺憾是多年前兩老已經離開了他，雖然兒時家貧，但他感恩自己在充滿愛的環境下大大，又承認「我被寵壞了」，因為他的姐姐們都很遷就他。他退役後有嚴重的超重問題，相熟的餐廳經理都驚訝他的食量驚人，要吃很多東西，一餐能吃下多道菜式，例如阿根廷國民美食MILANESA A LA NAPOLITANA（炸牛排上曬上茄汁做的醬汁和芝士），亦是美斯最喜歡的菜式之一。

愛吃披薩的馬拉度納轉會到披薩之都拿坡里更是天作之合。作為拿坡里的英雄，他的故事遍布當地的大街小巷，廣場、壁畫、酒吧都是有他的畫像，當年他加盟時獲多達7萬名球迷迎接，馬拉度納也貼地地告訴拿坡里人：「我想成為拿坡里窮孩子的偶像」因為他們可能是當年住在布宜諾斯艾利斯的自己。

拿坡里網民得知球王過身的消息後，不少人都在Twitter發帖，說要吃披薩來悼念馬拉度納，「在馬拉度納過身的這一天，我去了吃披薩」、「我會永遠記得馬拉度納去世的一天，我午餐和晚餐特意吃了披薩」。

馬拉度納愛吃披薩，外媒指阿根廷披薩較拿坡里的多配料，麵團也較厚。（Twitter圖片）

馬勒當那相熟的餐廳經理透露，除了披薩，球王也熱愛阿根廷國民美食MILANESA A LA NAPOLITANA，這道菜美斯都很喜歡。（YouTube影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》