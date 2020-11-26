桌球／WTT澳門賽 鄭怡靜過頭關闖進8強

總獎金高達80萬美元（約新台幣2302萬元）的WTT澳門賽，台灣桌球一姐鄭怡靜今天首戰鏖戰5局，以3比2擊退中國女將劉煒珊，闖進8強。

國際桌球總會（ITTF）成立世界桌球職業大聯盟（WTT），WTT首場賽事在澳門舉行，台將僅林昀儒、鄭怡靜參賽，分別位居男、女單第5種子，林昀儒稍早以2比3爆冷輸給中國方博，鄭怡靜成為僅存的台將。

世界排名第8的鄭怡靜上週ITTF年終賽以8強作收，23日搭乘包機飛往澳門備戰，並準備好迎接WTT全新賽制，像是4強賽前的淘汰賽採5局3勝，4強賽和決賽各採7局4勝、9局5勝，均採每局11分制，僅決勝局需領先2分才算獲勝。

鄭怡靜今天生涯首度對決中國女將劉煒珊，首局以11比9搶下後，儘管次局以8比11讓出，所幸士氣未受影響，第3局以11比5搶先聽牌。

不過，鄭怡靜第4局未能乘勝追擊，在8比7領先時，連丟4分，以8比11棄守。

決勝局歷經開局短暫落後，鄭怡靜在5比5平手時，拉出一波4比0攻勢奠定勝基，並以11比7勝出，收下8強門票。

WTT澳門賽這次提供前4種子中國選手陳夢、孫穎莎、王曼昱、丁寧選擇8強賽對手機會，前4種子先進行2戰種子排名賽，排名最高的選手可優先選擇8強賽對手，因此鄭怡靜8強賽的對手得待前4種子排名賽結束後才會確定。