為馬拉度納辦國葬 阿根廷全國哀悼三日

阿根廷球王馬拉度納因心臟驟停週三離世，享年60歲。阿根廷政府宣布全國哀悼三日，國內許多場所降半旗致哀，阿根廷將為馬拉度納舉辦國葬。

屆時，馬拉度納的紀念送別儀式將在總統府玫瑰宮（Casa Rosada）舉行，為期48小時，儀式將於當地時間週四早8時開始，預計將有上百萬阿根廷民眾前來為馬拉度納送別。

馬拉度納的家人原本希望舉辦一個簡短而低調的儀式，因此政府將在告別儀式期間為其家人安排一個特別時段，讓家人和親友與馬拉度納單獨告別。

對於馬拉度納的靈柩，其家人沒有其他的特別要求，屆時政府將為靈柩蓋上阿根廷國旗。

阿根廷當地檢察機關宣布，馬拉度納於當地時間中午12時左右死亡，死因是擴張型心肌病的急性心臟衰竭，導致心臟衰竭的直接原因是急性肺水腫。驗屍報告顯示，其生前沒有遭到犯罪或暴力的跡象。

阿根廷職業足球聯賽宣布，為紀念這位前阿根廷國家隊隊長，本賽季阿根廷聯賽冠軍獎杯將正式更名為馬拉度納杯。