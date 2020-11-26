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桌球／WTT澳門賽首秀出師不利 林昀儒無緣8強

中央社 / 台北26日電
台灣桌球一哥林昀儒。 新華社
台灣桌球一哥林昀儒。 新華社

台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）首戰歷經5局大戰，從局數0比2落後到扳平戰局，決勝局只差一步，最終局數以2比3不敵中國方博，無緣8強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）首場賽事在澳門舉行，今天進入第2天賽程，林昀儒和一姐鄭怡靜輪番上陣，爭取8強席次，前2天的淘汰賽和8強賽都採取5局3勝、11分制，除了決勝局需領先2分者才算勝出外，其餘各局只要1分差，就能拿下。

世界排名第7的林昀儒上週在國際桌球聯盟（ITTF）年終賽8強止步，相隔5天，今天在WTT澳門賽上陣，與中國選手方博交手，方博曾於2015年世界桌球錦標賽中拿下男單亞軍，兩人過去唯一一次碰頭是在2018年中國公開賽，當時由林昀儒4比1獲勝。

林昀儒開賽暖機稍慢，前2局以7比11、10比11棄守，第3局重新調整節奏，開局取得6比0領先，並以11比2扳回一城，第4局儘管一度陷入6比9落後，林昀儒仍穩住陣腳，並化解對方賽末點，以11比10搶下，將戰線延長至第5局。

決勝局戰況依舊膠著，雙方互有領先，林昀儒一度取得10比9超前，但仍被對手追上，林昀儒在浪費一個賽末點後，也還以顏色、化解對手賽末點，但未能再下一城，最終以11比13敗下陣來。

林昀儒 桌球 大聯盟

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