馬拉度納小檔案 看足壇傳奇人生6個關鍵時刻

阿根廷足球巨星馬拉度納今天辭世，享壽60歲。身高僅165公分的他1986年率阿根廷奪下世足冠軍，「上帝之手」進球至今仍為人所樂道，一生既有傳奇又有爭議一面。

1990世足馬拉度納率領阿根廷再次殺進決賽，但這次0比1被西德報了一箭之仇；1994年世界盃，馬拉度納因藥檢未過而被驅逐回國，當年阿根廷止步16強。1997年馬拉度納高掛球鞋，結束燦爛的球員生涯。但掛靴後體形開始走樣，而且繼續被毒癮和濫用藥物的傳聞困擾，個人私生活方面也迭遭非議。

以下為法新社整理馬拉度納一生的幾個重要時刻。

● 1960年10月30日

馬拉度納（Diego Maradona）生於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯南方的城市拉努斯（Lanus），他是家中的7名子女之一。

● 1976年10月20日

馬拉度納在16歲生日前夕，就在阿根廷頂級的職業足球聯賽的職涯處女秀，為布宜諾斯艾利斯的「阿根廷青年體育隊」（Argentinoc Juniors）出賽，成為職涯處女秀，於1976年世青盃幫助阿根廷奪下冠軍。

1977年2月首度披阿根廷國家隊戰袍，1979年阿根廷在格拉斯哥3比1擊敗蘇格蘭，馬拉度納在這場比賽踢進個人在國家隊的首個進球。

● 1982年6月13日

此時已轉會至阿根廷職業聯賽名門博卡青年競技（Boca Juniors）的馬拉度納，生涯首次踢世足賽，但在1982西班牙世足賽首戰0-1敗給比利時。世足賽後他加盟西甲豪門巴塞隆納，2年後又創當時轉會費紀錄的高價，加盟義甲拿坡里。

● 1986年6月22日

馬拉度納在1986墨西哥世足賽8強賽阿根廷與英格蘭之戰個人獨進2球，率阿根廷2比1勝出。第1個進球有手球嫌疑，馬拉度納後來稱那球是「上帝之手」（Handof God）所進；第2球則是神乎其技單刀連闖多人破們，還被國際足球總會（FIFA）選為「世紀進球」。

當年世足決賽阿根廷3比2擊敗西德取勝捧回金盃。

● 2008年11月4日

馬拉度納被阿根廷邀請出任國家隊總教練，雖然成功帶隊殺入2010年南非世足賽，卻在8強賽慘敗給德國，賽後馬拉度納也被解除國家隊兵符。

● 2020年11月25日

剛過60大壽4天的馬拉度納，11月3日動腦部手術清除血塊，但術後健康不佳，今天因心臟病發作，在位於布宜諾斯艾利斯郊區的家中辭世。足壇有人醞釀要國際足球總會（FIFA）應將各國的10號球衣退休，藉此向生前穿10號的馬拉度納致敬。