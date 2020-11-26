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自由車／環花東大賽28日鳴槍 2000車友共襄盛舉

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
環花東國際自行車大賽系列將於28日在花蓮與台東登場。圖／中華自行車騎士協會提供
環花東國際自行車大賽系列將於28日在花蓮與台東登場。圖／中華自行車騎士協會提供

邁入第20年的環花東國際自行車大賽系列，將於28日在花蓮與台東登場，為期兩天的系列活動，共有逾2000名國內外車友共襄盛舉，和今年KOM登山王挑戰台灣總冠軍黃冠霖、藝人宋城希等自行車同好，一起馳騁在花東山海水雲間。

環花東國際自行車大賽系列活動內容包括環花東自行車賽、環花東365挑戰及山海騎逍遙遊，涵蓋全方位的自行車參與者，27日下午3時到5時，特別在花蓮亞士都飯店舉行環花東20週年影像回顧展，透過影像帶大家進入時光隧道，一起回味環花東20年點點滴滴。

2020環花東自行車賽共分兩站，第一站於28日由花蓮出發，走花東海岸公路台11線到台東，約130公里。第二站於29日由台東出發，騎行花東縱谷公路、玉長公路和花東海岸公路到花蓮，約178公里。

環花東365挑戰一樣分為兩站，第一站28日由花蓮走花東海岸公路至台東，約170公里，限時11小時，第二站29日由 台東經花東縱谷線騎回花蓮，約170公里，限時11小時。

環花東年年吸引很多外籍車友，今年雖受新冠疫情影響，仍有50位在台美國、英國、丹麥、瑞士、日本、馬來西亞、比利時、加拿大、越南、香港、南韓、紐西蘭和智利籍車友參加。

國內好手也精銳盡出，包括歷屆國際自由車環台賽中華隊國手巫帛宏、盧紹軒、陳建良、吳之皓、今年台灣登山王自行車挑戰國內冠軍黃冠霖、徐悅修、全運金牌女將陳姿吟等，藝人宋城希也專程到花東品味台灣後花園之美。

環台賽 中華隊 自由車

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