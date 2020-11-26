快訊

《全球搬弄》：拆穿班農包裝救世光環，實際兜售仇恨的話術

獨／駐美代表處新增9人確診 駐美代表蕭美琴隔離中

籃、足壇巨星相繼辭世 馬拉度納還是Kobe偶像

中央社 / 台北26日電
被已逝NBA球星Kobe視為偶像的馬拉度納也閃電離世，震驚足壇。 法新社
被已逝NBA球星Kobe視為偶像的馬拉度納也閃電離世，震驚足壇。 法新社

2020年對體壇來說是個令人悲痛的一年，包括足壇傳奇馬拉度納以及籃壇巨星布萊恩（Kobe Bryant）雙雙辭世，而Kobe在世時曾透露，馬拉度納是他在足球的偶像。

前湖人超級球星Kobe今年1月因直升機失事意外驟逝，由於事發突然讓很多球迷難以接受，加上3月起武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球爆發，國際體育賽事全面喊停，就連4年一度的體壇盛事東京奧運都被迫延後一年舉行。

在2020邁入尾聲之際，體壇又傳出噩耗，阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）因心臟病辭世，消息一出震驚足壇，不少球星都紛紛表達哀悼，阿根廷甚至舉國哀悼3天。

籃球、足球2大巨星紛紛在今年離開人世，而小時候曾住在義大利的Kobe生前曾透露，他的足球偶像就是馬拉度納，「我愛馬拉度納，當我小時候住在義大利時，我總是看在義甲拿坡里的馬拉度納踢球」。

今年1月Kobe過世時，馬拉度納也曾在Instagram上Po出Kobe的照片，並發文緬懷這名籃壇傳奇，「所有好的人都離開了，再見傳奇」。

沒想到相隔10個月後，馬拉度納也隨著Kobe腳步離開了人世，兩大體壇巨星在今年先後離開這個世界，而他們留給球迷的，是無法取代的美好回憶。

Kobe Kobe Bryant 義甲

延伸閱讀

NBA／馬拉度納驟逝 吉諾布里等多位球星發文悼念

同樣來自阿根廷 教宗惺惺相惜追憶馬拉度納

9輛救護車救不回馬拉度納 死前最後一句話曝光

足壇齊聲哀悼馬拉度納 比利：希望能在天上一起踢足球

相關新聞

籃、足壇巨星相繼辭世 馬拉度納還是Kobe偶像

2020年對體壇來說是個令人悲痛的一年，包括足壇傳奇馬拉度納以及籃壇巨星布萊恩（Kobe Bryant）雙雙辭世，而Ko...

「安息吧王牌」 馬拉度納逝世梅西、C羅哀悼

阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）在今天凌晨因為心臟病發逝世，引發全球足壇的一陣哀戚，包括梅西（Li...

9輛救護車救不回馬拉度納 死前最後一句話曝光

一代球王馬拉度納（Diego Maradona）因心臟驟停溘然長逝，據阿根廷媒體報導，當時共有9輛救護車緊急前往救治，但...

足壇齊聲哀悼馬拉度納 比利：希望能在天上一起踢足球

阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）今天逝世，享壽60歲。全球足壇重量級人士紛紛留言，追憶這位20世紀...

自由車／環花東大賽28日鳴槍 2000車友共襄盛舉

邁入第20年的環花東國際自行車大賽系列，將於28日在花蓮與台東登場，為期兩天的系列活動，共有逾2000名國內外車友共襄盛...

東京奧運擬要求選手戴口罩避「三密」 執行日式防疫

日本東京奧運與帕運組織委員會針對武漢肺炎疫情，擬要求選手隨時配戴口罩、避免「三密」（密閉空間、人群密集及密切接觸）等，徹...

紀念馬拉度納辭世 足壇建議退休各國10號球衣

法國甲級足球聯賽馬賽奧林匹克足球隊教頭波艾斯今天表示，他認為國際足球總會（FIFA）應該將各國的10號球衣退休，藉此向過...

影／周思齊力挺女足工會 王湘惠：續為國家隊待遇正常化努力

台灣女足球員工會理事長王湘惠在職棒球員工會理事長周思齊陪同以及立委劉世芳、賴香伶、邱顯智等人的見證下，今天上午在立法院宣...

同樣來自阿根廷 教宗惺惺相惜追憶馬拉度納

梵蒂岡今天表示，教宗方濟各充滿情感地回憶起已故阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona），並持續為他祈福，教...

高球／高中隊際錦標賽 北市和平包辦男女團體雙冠

北市和平高中在109年全國高中錦標賽再次擦亮招牌，不但包辦男、女團體冠軍，也拿下女子個人第一（黃亭瑄）和男子個人亞軍（林...

阿根廷哭泣 馬拉度納逝世全國舉哀3天

阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）今天逝世，享壽60歲。全球足壇痛失20世紀最偉大球星之一，阿根廷全...

「上帝之手」馬拉度納心臟病逝 一代足壇名將殞落

外號「上帝之手」的阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）今天驚傳因心臟病發過世，享壽60歲，20世紀足壇...

熱門新聞

阿根廷足球巨星馬拉度納 心臟病過世享年60

日職／軟銀橫掃奪下四連霸 巨人創多項難堪紀錄

9輛救護車救不回馬拉度納 死前最後一句話曝光

日職／巨蛋塗遮陽膏不行嗎？巨人迷砲轟軟銀球員「太無聊」

海瓦德鐵了心脫掉綠衫 去黃蜂是有什麼好？

NBA／回到生涯最初起點 懷塞德和國王簽下一年合約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。