籃、足壇巨星相繼辭世 馬拉度納還是Kobe偶像

2020年對體壇來說是個令人悲痛的一年，包括足壇傳奇馬拉度納以及籃壇巨星布萊恩（Kobe Bryant）雙雙辭世，而Kobe在世時曾透露，馬拉度納是他在足球的偶像。

前湖人超級球星Kobe今年1月因直升機失事意外驟逝，由於事發突然讓很多球迷難以接受，加上3月起武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球爆發，國際體育賽事全面喊停，就連4年一度的體壇盛事東京奧運都被迫延後一年舉行。

在2020邁入尾聲之際，體壇又傳出噩耗，阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）因心臟病辭世，消息一出震驚足壇，不少球星都紛紛表達哀悼，阿根廷甚至舉國哀悼3天。

籃球、足球2大巨星紛紛在今年離開人世，而小時候曾住在義大利的Kobe生前曾透露，他的足球偶像就是馬拉度納，「我愛馬拉度納，當我小時候住在義大利時，我總是看在義甲拿坡里的馬拉度納踢球」。

今年1月Kobe過世時，馬拉度納也曾在Instagram上Po出Kobe的照片，並發文緬懷這名籃壇傳奇，「所有好的人都離開了，再見傳奇」。

沒想到相隔10個月後，馬拉度納也隨著Kobe腳步離開了人世，兩大體壇巨星在今年先後離開這個世界，而他們留給球迷的，是無法取代的美好回憶。