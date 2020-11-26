快訊

美國、印尼新冠疫情侵台！印尼女有症狀未報 害3友人隔離

以「上帝之手」之名：球王馬拉度納逝世的阿根廷日記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紀念馬拉度納辭世 足壇建議退休各國10號球衣

中央社 / 記者龍柏安台北26日電
法國甲級足球聯賽馬賽奧林匹克足球隊教頭波艾斯今天表示，他認為國際足球總會（FIFA）應該將各國的10號球衣退休，向過世的阿根廷足球傳奇球星馬拉度納致敬。 法新社
法國甲級足球聯賽馬賽奧林匹克足球隊教頭波艾斯今天表示，他認為國際足球總會（FIFA）應該將各國的10號球衣退休，向過世的阿根廷足球傳奇球星馬拉度納致敬。 法新社

法國甲級足球聯賽馬賽奧林匹克足球隊教頭波艾斯今天表示，他認為國際足球總會（FIFA）應該將各國的10號球衣退休，藉此向過世的阿根廷足球傳奇球星馬拉度納致敬。

堪稱20世紀最偉大足球員的阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona），10月底才剛滿60歲，不料今天驚傳因心臟病復發逝世，享壽60歲。消息一出震驚足壇，不少球星都紛紛表達哀悼。

馬拉度納16歲時就入選阿根廷國家隊，生涯兩度帶領阿根廷闖進世界盃足球賽冠軍戰，1986年率隊捧走金盃，1990年則屈居亞軍，而他身穿的10號球衣，彷彿就等同他的代名詞。

為了紀念馬拉度納這名足壇傳奇，馬賽葡萄牙籍教練波艾斯（Andre Villas-Boas）就認為，將10號球衣退休是最好的緬懷方式。

「這是個非常壞的消息，失去了一個對我來說非常重要的人，他也是第一個幫我打開執教世界大門的人。」波艾斯說。

波艾斯表示，馬拉度納過世的消息，對他來說非常艱難，「我希望FIFA將所有國家的10號球衣都退休，所有隊伍的10號球衣，這是我們能對他獻上最高的敬意，他的離開對世界足壇是難以言喻的損失。」

延伸閱讀

同樣來自阿根廷 教宗惺惺相惜追憶馬拉度納

9輛救護車救不回馬拉度納 死前最後一句話曝光

馬拉度納驟逝 吉諾布里等多位球星發文悼念

阿根廷哭泣 馬拉度納逝世全國舉哀3天

相關新聞

9輛救護車救不回馬拉度納 死前最後一句話曝光

一代球王馬拉度納（Diego Maradona）因心臟驟停溘然長逝，據阿根廷媒體報導，當時共有9輛救護車緊急前往救治，但...

「安息吧王牌」 馬拉度納逝世梅西、C羅哀悼

阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）在今天凌晨因為心臟病發逝世，引發全球足壇的一陣哀戚，包括梅西（Li...

紀念馬拉度納辭世 足壇建議退休各國10號球衣

法國甲級足球聯賽馬賽奧林匹克足球隊教頭波艾斯今天表示，他認為國際足球總會（FIFA）應該將各國的10號球衣退休，藉此向過...

足壇齊聲哀悼馬拉度納 比利：希望能在天上一起踢足球

阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）今天逝世，享壽60歲。全球足壇重量級人士紛紛留言，追憶這位20世紀...

影／周思齊力挺女足工會 王湘惠：續為國家隊待遇正常化努力

台灣女足球員工會理事長王湘惠在職棒球員工會理事長周思齊陪同以及立委劉世芳、賴香伶、邱顯智等人的見證下，今天上午在立法院宣...

同樣來自阿根廷 教宗惺惺相惜追憶馬拉度納

梵蒂岡今天表示，教宗方濟各充滿情感地回憶起已故阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona），並持續為他祈福，教...

高球／高中隊際錦標賽 北市和平包辦男女團體雙冠

北市和平高中在109年全國高中錦標賽再次擦亮招牌，不但包辦男、女團體冠軍，也拿下女子個人第一（黃亭瑄）和男子個人亞軍（林...

阿根廷哭泣 馬拉度納逝世全國舉哀3天

阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）今天逝世，享壽60歲。全球足壇痛失20世紀最偉大球星之一，阿根廷全...

「上帝之手」馬拉度納心臟病逝 一代足壇名將殞落

外號「上帝之手」的阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）今天驚傳因心臟病發過世，享壽60歲，20世紀足壇...

精華影輯／CT226鐵人賽前全都錄 教你如何第一次就上手

比賽前的報到、準備、交車、餐宴全都錄~!!! 這次參加Challenge Taiwan鐵人賽，除了比賽當天，其實賽前也有很多東西可以看、可以逛，還有令人眼花撩亂的各種轉換袋，以及美味的選手晚宴。影片

培育運動人才 20教練獲表彰

由財團法人體育運動發展促進基金會推動的運動精英育才計劃，昨天舉行109年優秀基層運動教練頒獎典禮，除了公布20位獲獎教練...

阿根廷足球巨星馬拉度納 心臟病過世享年60

英國每日郵報引述阿根廷媒體報導，阿根廷傳奇球星馬拉度納因心臟病過世，享年60。

熱門新聞

阿根廷足球巨星馬拉度納 心臟病過世享年60

日職／軟銀橫掃奪下四連霸 巨人創多項難堪紀錄

日職／巨蛋塗遮陽膏不行嗎？巨人迷砲轟軟銀球員「太無聊」

9輛救護車救不回馬拉度納 死前最後一句話曝光

NBA／回到生涯最初起點 懷塞德和國王簽下一年合約

海瓦德鐵了心脫掉綠衫 去黃蜂是有什麼好？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。