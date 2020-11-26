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紀念馬拉度納辭世 足壇建議退休各國10號球衣
法國甲級足球聯賽馬賽奧林匹克足球隊教頭波艾斯今天表示，他認為國際足球總會（FIFA）應該將各國的10號球衣退休，藉此向過世的阿根廷足球傳奇球星馬拉度納致敬。
堪稱20世紀最偉大足球員的阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona），10月底才剛滿60歲，不料今天驚傳因心臟病復發逝世，享壽60歲。消息一出震驚足壇，不少球星都紛紛表達哀悼。
馬拉度納16歲時就入選阿根廷國家隊，生涯兩度帶領阿根廷闖進世界盃足球賽冠軍戰，1986年率隊捧走金盃，1990年則屈居亞軍，而他身穿的10號球衣，彷彿就等同他的代名詞。
為了紀念馬拉度納這名足壇傳奇，馬賽葡萄牙籍教練波艾斯（Andre Villas-Boas）就認為，將10號球衣退休是最好的緬懷方式。
「這是個非常壞的消息，失去了一個對我來說非常重要的人，他也是第一個幫我打開執教世界大門的人。」波艾斯說。
波艾斯表示，馬拉度納過世的消息，對他來說非常艱難，「我希望FIFA將所有國家的10號球衣都退休，所有隊伍的10號球衣，這是我們能對他獻上最高的敬意，他的離開對世界足壇是難以言喻的損失。」
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