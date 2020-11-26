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高球／高中隊際錦標賽 北市和平包辦男女團體雙冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
和平高中高爾夫隊名將如雲林士軒（左起）、賴俊瑜、洪棋剴、鄭仕均、盧芸屏、黃亭瑄、陳俋儒、李佳璇。圖／林珮珊提供
和平高中高爾夫隊名將如雲林士軒（左起）、賴俊瑜、洪棋剴、鄭仕均、盧芸屏、黃亭瑄、陳俋儒、李佳璇。圖／林珮珊提供

北市和平高中在109年全國高中錦標賽再次擦亮招牌，不但包辦男、女團體冠軍，也拿下女子個人第一（黃亭瑄）和男子個人亞軍（林士軒），成為高球基層扎根績效卓著的大贏家。

做為台北市高球傳統名校，和平高中總是高球好手心目中的首選，今年共招收黃亭瑄、陳俋儒、李佳璇、林士軒等四名高一新生，個個名列前茅、通通有獎，成了延續和平高中霸業的當家檯柱。

黃亭瑄、陳俋儒獲得女子組第一、三名，並與高三學姐盧芸屏合力獲得女團冠軍，完成三連霸。林士軒也與學長洪棋剴、賴俊瑜、鄭仕均連手，為和平高中摘下賽史上第一座男團冠軍。女子個人第五名李佳璇則與學姊沈芸安摘獲女團第四名。彷彿只要進入和平高中，就會獲得最好的照顧，吸納各種不同的養份，氣質也為之丕變，躍升為頂尖球星。

和平高中校長溫宥基認為，和平高中是所優質學校，與優秀的選手相互吸引，彼此共同成長，再加校方也非常重視學習過程，甚至引進台大、北醫的資源進行課後輔導，選手的學業也得以進步，「以和平高中的自學為例，有每周到校上課一天、兩天、三天等不同的選擇，甚至沒有比賽都要到校上課，保持學生與學校的緊密關係，和正確的學習態度，和其他學校不必到校上課不同。」

正因為和平高中實事求是的校風和因此建立的優良傳統，高球校友名將如雲，在學業上和球技上都有可觀的成就，甚至以業餘球手身份在職業賽場上出類拔萃，包括世界業餘球后侯羽薔和她的姊姊侯羽桑，及張子怡、陳伶潔、盧昕妤、劉可艾等，都是各項比賽冠軍常客或留學美國NCAA第一流大學，成為高球選手養成的楷模。

「在她們光鮮亮麗的外表下，也必定面臨諸多心理調適，對成長中的同學極具參考價值。」溫宥基校長已經著手籌劃利用朝會表揚這些為校增光的選手，並讓全校師生分享她（他）們克服心理壓力高人一等的特殊才能。

侯羽桑 侯羽薔 NCAA

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