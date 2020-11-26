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驚！紐西蘭外島近100頭領航鯨擱淺死亡 場面令人心痛

足壇齊聲哀悼馬拉度納 比利：希望能在天上一起踢足球

中央社 / 倫敦25日綜合外電報導
馬拉度納辭世，足壇名人齊聲哀悼。 法新社
馬拉度納辭世，足壇名人齊聲哀悼。 法新社

阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）今天逝世，享壽60歲。全球足壇重量級人士紛紛留言，追憶這位20世紀最偉大球星之一。

法新社整理各界人士對馬拉度納的悼詞：

● 阿根廷總統費南德茲：「你帶領我們到世界之巔。你給我們無限歡樂。你是最偉大的球員。謝謝你的存在，狄艾戈（馬拉度納的名）。我們一生都會想念你。」

● 國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（GianniInfantino）：「狄艾戈為足球所做的貢獻獨一無二，他讓我們大家愛上這個美妙的運動。足球單純就是精妙絕倫，像他一樣。」

● 法國足球傳奇、前歐洲足球總會（UEFA）秘書長普拉提尼（Michel Platini）：「我們共有的一部分歷史逝去了…我懷念那個美好年代。」

● 法國足球巨星席丹（Zinedine Zidane）：「這對全世界、對足壇來說都是一大損失。1986年世界盃賽事銘記於我心。」

● 退役巴西足球前鋒羅納迪諾（Ronaldinho）：「這項運動失去最偉大的偶像之一。而我失去一名好友，他的才能在我兒時就啟發了我。他的離去令我震驚，但我感激我們的人生路途曾經交錯。」

● 法國現役球星姆巴佩（Kylian Mbappe）：「安息吧，傳奇。你將永存於足球青史。謝謝你給全世界帶來的所有快樂。」

比利與馬拉度納生涯比較圖。 法新社
比利與馬拉度納生涯比較圖。 法新社

● 巴西足球傳奇比利（Pele）：「我失去一名摯友，而世界失去一段傳奇。想說的話很多，但現在，願神賜予力量給他的家人。有朝一日，我希望，我們能在天上一起踢足球。」

● 阿根廷球星梅西（Lionel Messi）：「對所有阿根廷人和足壇來說，這是個非常悲傷的日子。他離開我們，但並未遠去，因為他永恆不朽。他留給我許多共有的美好時刻，我想向他的家人和朋友致上哀悼之意。」

● 前英格蘭足球前鋒李納克（Gary Lineker）：「他遙遙領先，是我這一代最好的球員，也可以說是有史以來最偉大的球員。經歷了受到祝福卻又波折的一生後，希望他最終在神的手中找到安慰。#安息吧馬拉度納（#RipDiego）」

● 葡萄牙球星「C羅」羅納度（CristianoRonaldo）：「他是史上最佳之一，無與倫比的魔術師。他太早離開，但留下無盡傳奇及一個永遠無法被填滿的缺憾。」

● 西班牙網球明星納達爾（Rafael Nadal）：「體壇、尤其足球界今天悵然若失。史上最偉大的運動員之一已離我們而去。」

比利與馬拉度納堪稱一時瑜亮。 美聯社
比利與馬拉度納堪稱一時瑜亮。 美聯社

C羅 梅西 納達爾

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