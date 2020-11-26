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「安息吧王牌」 馬拉度納逝世梅西、C羅哀悼

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
馬拉度納心臟病逝，梅西（Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等球星相繼發文哀悼。 法新社
馬拉度納心臟病逝，梅西（Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等球星相繼發文哀悼。 法新社

阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）在今天凌晨因為心臟病發逝世，引發全球足壇的一陣哀戚，包括梅西Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等球星也相繼發文哀悼，其中C羅就以「安息吧王牌」來向馬拉度納道別，並強調世人永遠不會遺忘他的傳奇生涯。

60歲的馬拉度納在1997年宣布高掛球鞋後，儘管場外風波不斷，讓各界對於他的褒貶不一，不過絲毫不影響他在足球圈的地位以及影響力，不過近年來他的身體狀況也亮起紅燈，11月初才因為腦部血栓篩開刀治療，沒想到今天凌晨就傳來因為心臟病發逝世的消息，結束傳奇生涯。

而過去曾在馬拉度納領軍的阿根廷國家隊旗下踢球的梅西，也在今天透過社群網站表示哀悼，「對於阿根廷和所有足球人來說，這都是一個讓人悲傷的一天，儘管他離開了我們，但他並沒有真的離開，因為馬拉度納是永恆的傳奇。」

儘管兩人的球員生涯並沒有重疊，也僅有在2005年曾於一場表演賽中搭擋過，但梅西強調將不會忘記兩人一起度過的所有美好時光，也希望藉此機會向馬拉度納的家人和朋友致以最誠摯的慰問。

而葡萄牙足球巨星C羅也在個人Instagram上上傳了一張自己與馬拉度納合拍的黑白照片，並留言表示，「今天，我向我的朋友告別，全世界也向一位永恆的天才告別。他是有史以來最佳的球員之一，更是無與倫比的足球魔術師，他走得早，但留下的傳奇卻是沒有極限，也永遠無法填補的。安息吧，王牌，您永遠不會被遺忘。」 

C羅 梅西 Lionel Messi

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