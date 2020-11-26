同樣來自阿根廷 教宗惺惺相惜追憶馬拉度納

梵蒂岡今天表示，教宗方濟各充滿情感地回憶起已故阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona），並持續為他祈福，教廷官方媒體還以「足球詩人」稱呼馬拉度納。

路透社報導，馬拉度納今天因心臟病發，病逝阿根廷家中。同樣來自阿根廷的教宗方濟各（Pope Francis）2013年獲選為首位拉丁美洲裔教宗後，馬拉度納曾多次會見教宗。

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）說：「教宗獲悉狄艾戈．馬拉度納的死訊，充滿情感地回憶起過去幾年與他會面的時光，教宗將在祈禱中緬懷他。」

教宗是阿根廷布宜諾斯艾利斯聖羅倫素隊（SanLorenzo）的終身球迷。

官方梵蒂岡新聞網（Vatican News）今天在頭版報導馬拉度納的死訊，標題將他稱為「足球詩人」。

報導稱馬拉度納是個「非凡的球員，但也是個脆弱之人」，意指馬拉度納曾濫用藥物並為此掙扎。

阿根廷人民聽聞馬拉度納病逝悲慟不已。 路透社

馬拉度納曾前來羅馬多次，參加多場名為「為和平而踢」（Matches for Peace）的慈善球賽，所獲收益捐給教廷慈善機構，用於開發中國家教育事務，並幫助2016年義大利中部強震受害者。

有一回，馬拉度納將自己的簽名球衣獻給教宗，上面以西班牙文寫著「帶著我所有的愛與世界和平（的祈願），致教宗方濟各」。

在其中一場球賽開踢前，他向梵蒂岡電台（Vatican Radio）表示：「我認為，當我們看到戰爭、看到死傷，心裡都會有所感觸。我想這場賽事會平息足球員不會為和平做任何事的觀念…一顆足球值過100枝步槍。」

阿根廷總統府今天宣布將為馬拉度納逝世舉國哀悼3天，他的遺體將停放首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的總統府內供民眾瞻仰。

總統府發言人向法新社表示，馬拉度納的遺體將於26日到28日停放羅沙達大廈（Casa Rosada），供大眾向這位體壇英雄致敬。

公共檢察官布洛亞德（John Broyard）表示，將於今天稍後對馬拉度納的遺體進行驗屍，以確認死因。

布洛亞德在馬拉度納病逝的住家外頭向記者表示：「將驗屍以確認死因，死因純粹為自然性質。」

布洛亞德表示，馬拉度納是在「正午12時」病逝。