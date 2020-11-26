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「上帝之手」馬拉度納心臟病逝 一代足壇名將殞落

中央社 / 布宜諾斯艾利斯25日綜合外電報導
外號「上帝之手」的阿根廷足球傳奇馬拉度納因心臟病發過世，享壽60歲，20世紀足壇最偉大球星之一殞落。 美聯社
外號「上帝之手」的阿根廷足球傳奇馬拉度納因心臟病發過世，享壽60歲，20世紀足壇最偉大球星之一殞落。 美聯社

外號「上帝之手」的阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）今天驚傳因心臟病發過世，享壽60歲，20世紀足壇最偉大球星之一殞落。

國際足球總會（FIFA）於2000年曾將馬拉度納和巴西球王比利（Pele）並列為20世紀最偉大的足球員。比利在聽聞馬拉度納死訊後發出簡短聲明說：「我確定，總有一天，我們一定會在天上相聚踢球。」

馬拉度納有濫用藥物與酒精的歷史，健康狀況不佳，過去曾兩度心臟病發並感染肝炎。近來他身體再度傳出警訊，11月初住院接受醫療檢查，接受腦部手術成功取出血塊。根據阿根廷媒體與他身邊的人指出，他今天在布宜諾斯艾利斯郊區心臟病發而過世。

馬拉度納1960年10月30日出生，身高僅165公分，但在足球場內有如小巨人的神奇表現為他博得「球場上帝」、「世紀球王」等耀眼綽號。他16歲就入選國家隊，球員生涯兩度帶領阿根廷闖進世界盃足球賽冠軍戰，1986年率隊捧走金盃，1990年則屈居亞軍。

他之所以有「上帝之手」（Hand of God）的外號，在於1986年墨西哥舉行的世足8強賽中，他包辦全隊破網的兩球助阿根廷2比1力克英格蘭隊，第一球經賽後慢動作顯示應該是用他的右手撥進而非頭錘頂進，但由於角度關係裁判未發現而誤判球進算。他賽後耐人尋味地表示「進球有些是靠馬拉度納的頭，有些是上帝的手」，從此「上帝之手」成為他的綽號。

後來，他坦承那一球的確是用手碰進的，但他一點也不後悔賽後沒有直接承認，他甚至說「對我而言，這就像從賊身上偷東西」。

不過該場比賽馬拉度納的第2個進球，完全是靠他鬼神般的盤球過人技術，從後場一個人帶球連續突破敵隊6人的防守破網，這球後來被國際足總選為「（20）世紀最佳進球」。

當年阿根廷一路過關斬將，繼1978年之後第二度拿下世界盃冠軍，馬拉度納也榮獲該屆世界盃最佳球員，從此晉升為世界頂尖球星。

1990年為阿根廷得到世足亞軍後，1994年美國世界盃他仍是國家隊一員，但他出賽兩場後禁藥檢測呈陽性反應，被判罰禁賽，阿根廷最終在16強賽淘汰出局。

1997年高掛球鞋退休後，這位足球場上意氣風發的一代球星體重日增，健康狀況頻亮紅燈，甚至因吸食古柯鹼而需要入院。2005年，他經胃部切除手術才控制住體重。2004年至2007年間，他數度進入醫院，甚至傳出死訊。

國際足總2000年透過網路舉行20世紀最偉大足球員票選，馬拉度納得票率高達54%遙遙領先，比利以18%排名第二，不過國際足總最終決定由兩人共享榮耀。

比利 巨人

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