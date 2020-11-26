阿根廷足球巨星馬拉度納 心臟病過世享年60

位於桃園市復興區的 櫻花坡魔法森林學苑 每當櫻花季的時節 整片森林就會滿山長滿櫻花 從櫻花坡往山下看 風景非常美麗 早晨有整片的雲海 還可以看到石門水庫 在裡面有樹攀滑索的活動

2020-11-25 09:46