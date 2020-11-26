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阿根廷足球巨星馬拉度納 心臟病過世享年60
英國每日郵報引述阿根廷媒體報導，阿根廷傳奇球星馬拉度納因心臟病過世，享年60。
馬拉度納日前剛動過手術，取出腦部血塊，兩周前出院回家休養。
號稱足球金童的馬拉度納，被認為是史上最偉大的足球巨星之一，曾在1986年協助阿根廷隊拿下世足賽冠軍。
【中央社布宜諾斯艾利斯25日綜合外電報導】
阿根廷足球傳奇巨星馬拉度納（Diego Maradona）的律師表示，馬拉度納今天因心臟病發逝世。
60歲的馬拉度納近期健康出狀況，日前才接受腦部手術取出血塊。
曾率阿根廷拿下世界盃足球賽冠軍的馬拉度納，10月30日剛滿60歲。馬拉度納先前就因病所苦。他曾兩度心臟病發，倖存下來，也曾染上肝炎，並做過胃繞道手術。
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