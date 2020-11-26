精華影輯／CT226鐵人賽前全都錄 教你如何第一次就上手

比賽前的報到、準備、交車、餐宴全都錄~!!!

這次參加Challenge Taiwan鐵人賽，除了比賽當天，其實賽前也有很多東西可以看、可以逛，還有令人眼花撩亂的各種轉換袋，以及美味的選手晚宴。影片中，講解的部分會比較多一些，希望的就是讓第一次參賽的鐵友們，能夠做為參考，讓我們一起來體驗這次的Challenge Taiwan吧！！

To Be Continued...