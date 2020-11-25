聽新聞
test
0:00 / 0:00
拳擊／增加黃筱雯實戰經驗 教練盼有機會出國移訓
為增加實戰經驗，台灣拳擊女將黃筱雯的教練劉宗泰今天表示，希望黃筱雯有機會出國與國外選手對戰，或邀請越南、泰國選手來台，以應付奧運高強度賽事。
黃筱雯今年3月在東京奧運拳擊亞大區資格賽女子51公斤量級，取得奧運門票，但受新冠肺炎疫情影響，國際賽事停擺，只能透過參加國內賽事，以賽代訓。
教練劉宗泰今天出席運動菁英育才計畫109年優秀基層運動教練頒獎典禮時表示，黃筱雯目前狀況不錯，體重維持54公斤左右，預計明年開始減重，以每月減重0.8至1公斤的模式，循序漸進，預計明年5月體重降至51公斤。
「當然希望疫情好一點，到外面移地訓練，但現在移地訓練很麻煩。」劉宗泰也瞭解目前疫情狀況，移地訓練恐有難度，但他仍希望，有機會讓黃筱雯出國1、2週與國外選手對戰，或邀請疫情較不嚴重的越南、泰國選手來台訓練。
若與國外選手對戰計畫無法成行，劉宗泰表示，只能留在國內移地訓練，並以高中男生為對打對象，但效果恐打折扣。他認為，「畢竟男生、女生速度和力量不同，我們攻擊他，他反擊動作都不一樣，對戰對象最好還是女生」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言