拳擊／增加黃筱雯實戰經驗 教練盼有機會出國移訓

為增加實戰經驗，台灣拳擊女將黃筱雯的教練劉宗泰今天表示，希望黃筱雯有機會出國與國外選手對戰，或邀請越南、泰國選手來台，以應付奧運高強度賽事。

黃筱雯今年3月在東京奧運拳擊亞大區資格賽女子51公斤量級，取得奧運門票，但受新冠肺炎疫情影響，國際賽事停擺，只能透過參加國內賽事，以賽代訓。

教練劉宗泰今天出席運動菁英育才計畫109年優秀基層運動教練頒獎典禮時表示，黃筱雯目前狀況不錯，體重維持54公斤左右，預計明年開始減重，以每月減重0.8至1公斤的模式，循序漸進，預計明年5月體重降至51公斤。

「當然希望疫情好一點，到外面移地訓練，但現在移地訓練很麻煩。」劉宗泰也瞭解目前疫情狀況，移地訓練恐有難度，但他仍希望，有機會讓黃筱雯出國1、2週與國外選手對戰，或邀請疫情較不嚴重的越南、泰國選手來台訓練。

若與國外選手對戰計畫無法成行，劉宗泰表示，只能留在國內移地訓練，並以高中男生為對打對象，但效果恐打折扣。他認為，「畢竟男生、女生速度和力量不同，我們攻擊他，他反擊動作都不一樣，對戰對象最好還是女生」。