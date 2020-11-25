109年優秀基層運動教練頒獎 運促會頒發百萬獎金

由財團法人體育運動發展促進基金會推動的運動精英育才計劃，在今天舉行109年優秀基層運動教練頒獎典禮，包括東京奧運國手王星皓、黃筱雯、林郁婷的教練王耀偉、劉宗泰、曾自強等入圍基層教練皆齊聚一堂接受表揚。

由中華奧會主席出資並擔任董事長的運促會在106年成立，過去兩年來推出優秀基層教練選拔，並已經有40名優秀教練獲獎，今年則再有112位教練提出申請並進入初選，分別為國小組31名、國中組49名、高中組32名。

在經過兩階段評選後，今天50多位入圍教練也齊聚一堂參加頒獎典禮，並公佈最終20名獲獎名單，獲獎者將獲得5萬元獎金、總計頒發獎金100萬元，獲選名單分別為國小組劉曜彰、謝育臻、吳柏賢、陳嬥筌、鍾政宏、洪毓嶺，國中組郭庭彰、朱建安、郭羿含、曾自強、王詩禎、陳柏成、鍾昂燁，高中組張瓊芳、劉元凱、劉治倫、吳銘通、黃智勇、張心怡、江鈞維。

運促會董事長林鴻道表示，優秀選手的產生需要非常多的資源投入，除了選手本身的努力，金錢、時間、家人支持、還有優秀教練的指導都不可或缺，尤其是基層訓練階段更是關鍵。一位好的教練可以帶領選手健康完善的訓練，同時在選手的品德教育上也能給予指導，規範其行為。

此外，林鴻道也指示運促會實施「黃金計畫」提供經費贊助奧運奪金計畫選手及團隊，補強政府資源不足的地方；運用企業資源在選手訓練所需的相關經費及運動科學等專業，以長期、有計畫培訓優秀運動員，使其能突破現狀，提升成績。另邀集體育界熱心與專業人士，成立運動智庫團，召開會議，針對現今體育運動相關政策、執行方案等議題，提出討論，共同研議可行方案，提供政府修法、政策執行的參考，所做的一切，都只有一個目的，就是要讓台灣的體育好還要更好。