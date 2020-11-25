游泳／王星皓盼1月赴美移訓 接受美國奧運隊教練指導

我國東京奧運游泳國手王星皓在今年初赴美聖地牙哥移地訓練，但卻因為新冠肺炎疫情爆發只能提前返台，教練王耀偉在今天出席財團法人體育運動發展促進基金會109年優秀基層運動教練頒獎典禮時透露，希望在明年1月到4月再次赴美移訓，為東京奧運作準備。

在我國另一名東京奧運國手王冠閎日前在匈牙利的職業賽事屢傳佳績後，王星皓雖然這段時間都留在國訓中心備戰，不過教練王耀偉也透露，已經向體育署和國訓中心提出明年1月赴美移訓的計畫。

王耀偉指出，王星皓的移訓計畫目前仍是以前往聖地牙哥與各國好手一同接受里約奧運美國女子游泳隊教練馬許（David Marsh）的訓練，不過是否能夠成行仍必須等待體育署審核結果，「在那邊訓練的全球好手中，不乏成績比星皓成績更好的選手，雖然在國訓中心也有良好的硬體環境，但相較之下就較缺乏目標與競爭對象，如果能夠赴美移訓並且在當地參賽，相信對於備戰奧運會有很大的幫助。」

談到王冠閎在國際職業賽事中成績不斷刷破全國紀錄，王耀偉也坦言能有外部的競爭對於選手肯定會有很大的幫助，「因為我們沒有這樣的管道，不然能夠有良好的競爭，選手的成長肯定會很迅速。」