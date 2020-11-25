快訊

獨／新北女警酒駕被調職 一個月後竟又再度酒駕

華航最新塗裝出爐！「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／WTT澳門國際桌球新賽制 鄭怡靜準備好了

中央社 / 台北25日電
鄭怡靜。 新華社
鄭怡靜。 新華社

WTT澳門國際桌球賽今天點燃戰火，台灣桌球一姐鄭怡靜明天上陣，面對新賽制，她並未多想，她表示，身為選手就是做好準備、保持彈性，順其自然。

國際桌球總會（ITTF）成立世界桌球職業大聯盟（WTT），WTT首場賽事今天起一連5天在澳門登場，總獎金高達80萬美元（約新台幣2302萬元），只要參賽就能獲得1.5萬美元（約新台幣43.2萬元），男、女單各有16人參加，台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜這次皆為第5種子，明天才會上場。

WTT澳門賽採用全新賽制，今天首日賽程由世界排名第9至16名選手先進行單淘汰賽，爭取第2戰資格，與第5至8號種子交手，拚8強賽門票。

前4種子今天先交叉對決，2名勝出的選手明天對決，另2名吞敗選手也須交手，前4種子大戰排名最高的選手，將決定8強籤表順位。

這次計分方式也有所不同，淘汰賽前2戰和8強賽採取5局3勝、每局11分制，除了決勝局需先領先2分者才算勝出外，其餘各局只要1分差，就算獲勝。

4強賽為7局4勝，壓軸決賽則改採9局5勝制，考驗選手耐力，且均沿用每局11分制，僅決勝局需領先2分才算獲勝。

新賽制讓比賽更添張力，讓鄭怡靜想起日前某名人一席話，她認為身為選手就是要保持彈性，順其自然。

鄭怡靜表示，新賽制很振奮精神，但無論什麼運動項目，只要做好準備、保持好彈性，依照賽制規定順其自然，接下來就是運動員們盡情發揮的時候。

為備戰澳門賽，鄭怡靜已提前到場練習，感受比賽氣氛，她也對場地留下深刻印象，她說：「這次比賽的桌球桌漆成有點像墨黑色，我第一次看到這種顏色的桌球桌，覺得很新奇，練習起來會覺得很興奮。」

桌球 鄭怡靜 林昀儒

延伸閱讀

桌球年終賽／林昀儒、鄭怡靜同命 皆止步8強

桌球年終賽／地主選手擋道 鄭怡靜、林昀儒8強止步

桌球年終賽／林昀儒拍落前球王 攜手鄭怡靜過頭關

桌球年終賽／克服暖機太慢 鄭怡靜逆轉闖頭關

相關新聞

游泳／王星皓盼1月赴美移訓 接受美國奧運隊教練指導

我國東京奧運游泳國手王星皓在今年初赴美聖地牙哥移地訓練，但卻因為新冠肺炎疫情爆發只能提前返台，教練王耀偉在今天出席財團法...

拳擊／增加黃筱雯實戰經驗 教練盼有機會出國移訓

為增加實戰經驗，台灣拳擊女將黃筱雯的教練劉宗泰今天表示，希望黃筱雯有機會出國與國外選手對戰，或邀請越南、泰國選手來台，以...

桌球／WTT澳門國際桌球新賽制 鄭怡靜準備好了

WTT澳門國際桌球賽今天點燃戰火，台灣桌球一姐鄭怡靜明天上陣，面對新賽制，她並未多想，她表示，身為選手就是做好準備、保持...

109年優秀基層運動教練頒獎 運促會頒發百萬獎金

由財團法人體育運動發展促進基金會推動的運動精英育才計劃，在今天舉行109年優秀基層運動教練頒獎典禮，包括東京奧運國手王星...

澳網／延期已成定局 澳洲政府盼僅延1至2周

原訂於明年1月18日至31日在澳洲墨爾本舉行的2021澳洲網球公開賽，近來傳出因受到疫情與出入境限制問題影響，可能延期到...

擊劍／台北公開賽設全國排名積分 明年單打改為團體賽

一年一度的台北擊劍公開賽於19日在台北體育館點燃戰火，今年受疫情影響，無法邀請外國隊伍前來共襄盛舉，不過台灣好手徐若庭、...

訓練心得／櫻花坡魔法森林學苑 樹攀滑索

位於桃園市復興區的 櫻花坡魔法森林學苑 每當櫻花季的時節 整片森林就會滿山長滿櫻花 從櫻花坡往山下看 風景非常美麗 早晨有整片的雲海 還可以看到石門水庫 在裡面有樹攀滑索的活動

梅山36彎自行車挑戰賽 不只很魔鬼、還可追夢幻雲海！

梅山36彎雖然山勢險峻，但視野廣度卻能令人一路讚嘆，正對中央山脈，雲海、雲瀑千變萬化，視野360度開展，經第36個彎道時盡收嘉南平原風光。 沿線36處蜿蜒彎道聞名的梅山36彎，向來被單車族視為「魔王

面對山海不同挑戰 戶外探索鼓勵學子走出家門

體育署長張少熙今天表示，一個人最大的風險就是從沒冒過險，因此他鼓勵台灣年輕學子走向大自然，面對山、海不同挑戰，體育署並執...

ATP年終賽／梅德維夫下剋上 年終賽登頂

俄羅斯好手梅德維夫昨天在ATP年終賽決賽後來居上，以4：6、7：6（7：2）、6：4氣走奧地利名將汀恩，迎接生涯最大勝利...

熱門新聞

中職／聯盟規章害慘胡金龍 交易及讓渡制度也該滾動了

日職／軟銀4連霸差一步 巨人面臨連兩年被橫掃

NBA／英格倫5年頂薪留鵜鶘 身價僅次同梯西蒙斯、穆雷

CBA／中媒曝首鋼要拚補強 力勸林書豪放棄回歸NBA

NBA／扶正先發表現突飛猛進 阿德巴約獲5年頂薪合約

NBA／聽聞湯普森重傷報銷 柯瑞當場落下男兒淚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。