桌球／WTT澳門國際桌球新賽制 鄭怡靜準備好了

WTT澳門國際桌球賽今天點燃戰火，台灣桌球一姐鄭怡靜明天上陣，面對新賽制，她並未多想，她表示，身為選手就是做好準備、保持彈性，順其自然。

國際桌球總會（ITTF）成立世界桌球職業大聯盟（WTT），WTT首場賽事今天起一連5天在澳門登場，總獎金高達80萬美元（約新台幣2302萬元），只要參賽就能獲得1.5萬美元（約新台幣43.2萬元），男、女單各有16人參加，台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜這次皆為第5種子，明天才會上場。

WTT澳門賽採用全新賽制，今天首日賽程由世界排名第9至16名選手先進行單淘汰賽，爭取第2戰資格，與第5至8號種子交手，拚8強賽門票。

前4種子今天先交叉對決，2名勝出的選手明天對決，另2名吞敗選手也須交手，前4種子大戰排名最高的選手，將決定8強籤表順位。

這次計分方式也有所不同，淘汰賽前2戰和8強賽採取5局3勝、每局11分制，除了決勝局需先領先2分者才算勝出外，其餘各局只要1分差，就算獲勝。

4強賽為7局4勝，壓軸決賽則改採9局5勝制，考驗選手耐力，且均沿用每局11分制，僅決勝局需領先2分才算獲勝。

新賽制讓比賽更添張力，讓鄭怡靜想起日前某名人一席話，她認為身為選手就是要保持彈性，順其自然。

鄭怡靜表示，新賽制很振奮精神，但無論什麼運動項目，只要做好準備、保持好彈性，依照賽制規定順其自然，接下來就是運動員們盡情發揮的時候。

為備戰澳門賽，鄭怡靜已提前到場練習，感受比賽氣氛，她也對場地留下深刻印象，她說：「這次比賽的桌球桌漆成有點像墨黑色，我第一次看到這種顏色的桌球桌，覺得很新奇，練習起來會覺得很興奮。」