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澳網／延期已成定局 澳洲政府盼僅延1至2周

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
澳網延期幾乎已成定局，但主辦單位希望賽事能僅延1至2周就開打。 路透
澳網延期幾乎已成定局，但主辦單位希望賽事能僅延1至2周就開打。 路透

原訂於明年1月18日至31日在澳洲墨爾本舉行的2021澳洲網球公開賽，近來傳出因受到疫情與出入境限制問題影響，可能延期到3、4月的消息，不過澳網比賽地點所在的維多利亞州政府表示，雖然澳網延期幾乎已成定局，但希望賽事能僅延1至2周的時間。

澳網今年才受到森林野火影響一度傳出將延期辦理，不過最終不僅在原定時間開打，也成為今年唯一一場未遭到新冠肺炎疫情波及的四大滿貫賽事，但近來卻傳出，明年澳網也將面臨延期的狀況，且時間從1至2周到延至3、4月舉行都已經列入大會考量範圍。

不過墨爾本所在的維多利亞州體育與旅遊部部長帕庫拉（Martin Pakula）在今天指出，目前傾向於將賽事延期1到2周就開打，「目前還有很多潛在日期在考量，不過我認為推遲一到兩周是最有可能的，但這不會是唯一的選擇，因為法網就被延期了好幾個月，溫網甚至沒有開打。但就我目前看來，短時間延期會是比長時間延期更好的選擇，但這中間還需要很複雜的溝通過程。」

澳網總監泰利（Craig Tiley）指出，澳網比賽日期將會在未來兩周內訂下，不過帕庫拉強調，目前澳洲網協還在與ATP與WTA積極溝通中，也必須要與衛生和公共安全部門進行對話，但目前仍朝著在「年初」舉辦比賽的計劃前進。

據了解，為了降低選手與其團隊出入境上的麻煩，目前澳洲政府可能讓整個檢疫過程縮短到僅有10天，並且在出入境處做最嚴格的把關，來確保選手能在最安全的環境下出賽。

澳網 法網

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