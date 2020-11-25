快訊

1500萬劑新冠疫苗到手！我首度成功直洽藥廠取得疫苗

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擊劍／台北公開賽設全國排名積分 明年單打改為團體賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台北擊劍公開賽今年受疫情影響改為國內賽但增設全國排名積分。圖／教育部體育署國際組提供
台北擊劍公開賽今年受疫情影響改為國內賽但增設全國排名積分。圖／教育部體育署國際組提供

一年一度的台北擊劍公開賽於19日在台北體育館點燃戰火，今年受疫情影響，無法邀請外國隊伍前來共襄盛舉，不過台灣好手徐若庭、歐豐銘、陳弈通與陳致傑等人仍齊聚一堂，前來爭取全國排名賽積分，讓賽事精彩度絲毫不減。

台北擊劍公開賽舉辦餘20年，每年都會邀請國外選手參賽，除了增加賽事競爭力外，也成為國內選手汲取經驗的最好時刻，不過因為疫情肆虐，中華民國擊劍協會不得已將公開賽改為國內賽，秘書長洪新志說：「能在這種艱困的時刻辦比賽已經非常幸福了，雖然國外的選手無法參加，但這是有全國排名積分的比賽，我相信選手們還是會全力以赴，這些積分包括奧運、亞錦賽、亞青與世大運等，都會有很大的影響。」

男子鈍劍好手陳致傑是深受期待的未來新星，在2019拿坡里世大運男子鈍劍過關斬將，奪下第五名的佳績，並創下台灣最佳的名次，本屆台北公開賽轉為國內賽，他說：「一開始覺得相當可惜，少了與外國選手切磋與交流的機會，不過換個角度想，其實能夠更專心與國內這些好手對戰，因為彼此都很熟悉，所以就要更小心應對」

台北擊劍公開賽是台灣最高等級的擊劍賽事，這20多年來不論在軟硬體設施都有明顯的成長，今年更邀請專業主播及講評搭配網路直播，給無法到場的觀眾最即時且完整的比賽畫面與資訊。儘管如此，與他國更高層級的國際賽事相比，仍有一段差距。

征戰沙場多年，走過無數場國際賽事的老將歐豐銘說：「台灣的比賽場地相較於國外大很多，不過在於場地的包裝或佈置若能再加強會更好，我希望之後的台北公開賽能增加影像回放設備，能讓比賽更有公平性。」

首位登上奧運殿堂的台灣女子銳劍好手徐若庭認為，國際賽的申辦對於台灣選手相當重要，能讓選手在家鄉對戰世界列強選手，不僅能免於適應國外的場地、天氣甚至飲食的問題，又能在家人面前表現所學，是非常難能可貴的機會，對於選手們不論在經驗或技術上都會有很大的提升。

台北擊劍公開賽明年也將有重大變革，為了讓賽事的精采度提高、比賽節奏感更快，將把單打賽制改為團體賽，以城市、學校、企業等單位組隊競賽，中華民國擊劍協會秘書長洪新志更透露，明年會增加外國隊伍的數量，加強比賽的競爭力，讓台灣選手有更多磨練的機會，這樣的改變就是希望台灣的擊劍環境能有更大的突破及成長。

延伸閱讀

擊劍／2020台北公開賽暨第25屆聯新盃全國賽 3天賽事劃下完美句點

日股ETF 迎奧運題材

澳洲議員：北京冬奧如同納粹柏林奧運 國際應杯葛

NBA／火箭小球將轉變 西拉斯：不能只用一種方式打球

相關新聞

澳網／延期已成定局 澳洲政府盼僅延1至2周

原訂於明年1月18日至31日在澳洲墨爾本舉行的2021澳洲網球公開賽，近來傳出因受到疫情與出入境限制問題影響，可能延期到...

擊劍／台北公開賽設全國排名積分 明年單打改為團體賽

一年一度的台北擊劍公開賽於19日在台北體育館點燃戰火，今年受疫情影響，無法邀請外國隊伍前來共襄盛舉，不過台灣好手徐若庭、...

訓練心得／櫻花坡魔法森林學苑 樹攀滑索

位於桃園市復興區的 櫻花坡魔法森林學苑 每當櫻花季的時節 整片森林就會滿山長滿櫻花 從櫻花坡往山下看 風景非常美麗 早晨有整片的雲海 還可以看到石門水庫 在裡面有樹攀滑索的活動

梅山36彎自行車挑戰賽 不只很魔鬼、還可追夢幻雲海！

梅山36彎雖然山勢險峻，但視野廣度卻能令人一路讚嘆，正對中央山脈，雲海、雲瀑千變萬化，視野360度開展，經第36個彎道時盡收嘉南平原風光。 沿線36處蜿蜒彎道聞名的梅山36彎，向來被單車族視為「魔王

面對山海不同挑戰 戶外探索鼓勵學子走出家門

體育署長張少熙今天表示，一個人最大的風險就是從沒冒過險，因此他鼓勵台灣年輕學子走向大自然，面對山、海不同挑戰，體育署並執...

ATP年終賽／梅德維夫下剋上 年終賽登頂

俄羅斯好手梅德維夫昨天在ATP年終賽決賽後來居上，以4：6、7：6（7：2）、6：4氣走奧地利名將汀恩，迎接生涯最大勝利...

提升女性運動 26體育團體響應

中華奧會今天和教育部體育署共同舉辦「2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言簽署儀式」，教育部體育署署長張少熙和中華奧會主...

熱門新聞

中職／聯盟規章害慘胡金龍 交易及讓渡制度也該滾動了

日職／軟銀4連霸差一步 巨人面臨連兩年被橫掃

中職／越想越不對勁 聯盟還原「髮夾彎」過程

中職／聯盟重新解釋自由球員 球員工會痛批「玩家家酒」

NBA／貝頓成自由市場熱門人選 傳6勁旅有意追逐

NBA／英格倫5年頂薪留鵜鶘 身價僅次同梯西蒙斯、穆雷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。