擊劍／台北公開賽設全國排名積分 明年單打改為團體賽

一年一度的台北擊劍公開賽於19日在台北體育館點燃戰火，今年受疫情影響，無法邀請外國隊伍前來共襄盛舉，不過台灣好手徐若庭、歐豐銘、陳弈通與陳致傑等人仍齊聚一堂，前來爭取全國排名賽積分，讓賽事精彩度絲毫不減。

台北擊劍公開賽舉辦餘20年，每年都會邀請國外選手參賽，除了增加賽事競爭力外，也成為國內選手汲取經驗的最好時刻，不過因為疫情肆虐，中華民國擊劍協會不得已將公開賽改為國內賽，秘書長洪新志說：「能在這種艱困的時刻辦比賽已經非常幸福了，雖然國外的選手無法參加，但這是有全國排名積分的比賽，我相信選手們還是會全力以赴，這些積分包括奧運、亞錦賽、亞青與世大運等，都會有很大的影響。」

男子鈍劍好手陳致傑是深受期待的未來新星，在2019拿坡里世大運男子鈍劍過關斬將，奪下第五名的佳績，並創下台灣最佳的名次，本屆台北公開賽轉為國內賽，他說：「一開始覺得相當可惜，少了與外國選手切磋與交流的機會，不過換個角度想，其實能夠更專心與國內這些好手對戰，因為彼此都很熟悉，所以就要更小心應對」

台北擊劍公開賽是台灣最高等級的擊劍賽事，這20多年來不論在軟硬體設施都有明顯的成長，今年更邀請專業主播及講評搭配網路直播，給無法到場的觀眾最即時且完整的比賽畫面與資訊。儘管如此，與他國更高層級的國際賽事相比，仍有一段差距。

征戰沙場多年，走過無數場國際賽事的老將歐豐銘說：「台灣的比賽場地相較於國外大很多，不過在於場地的包裝或佈置若能再加強會更好，我希望之後的台北公開賽能增加影像回放設備，能讓比賽更有公平性。」

首位登上奧運殿堂的台灣女子銳劍好手徐若庭認為，國際賽的申辦對於台灣選手相當重要，能讓選手在家鄉對戰世界列強選手，不僅能免於適應國外的場地、天氣甚至飲食的問題，又能在家人面前表現所學，是非常難能可貴的機會，對於選手們不論在經驗或技術上都會有很大的提升。

台北擊劍公開賽明年也將有重大變革，為了讓賽事的精采度提高、比賽節奏感更快，將把單打賽制改為團體賽，以城市、學校、企業等單位組隊競賽，中華民國擊劍協會秘書長洪新志更透露，明年會增加外國隊伍的數量，加強比賽的競爭力，讓台灣選手有更多磨練的機會，這樣的改變就是希望台灣的擊劍環境能有更大的突破及成長。