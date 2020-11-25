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梅山36彎自行車挑戰賽 不只很魔鬼、還可追夢幻雲海！
梅山36彎雖然山勢險峻，但視野廣度卻能令人一路讚嘆，正對中央山脈，雲海、雲瀑千變萬化，視野360度開展，經第36個彎道時盡收嘉南平原風光。
沿線36處蜿蜒彎道聞名的梅山36彎，向來被單車族視為「魔王級路線」，通過挑戰後至頂端還可觀看無敵雲海美景，堪稱是天使與魔鬼的賽道結合！
趕快來挑戰「魔王賽道」了！這是2020年疫情爆發後的成就解鎖，也是面對多變人生的正面能量來源之一！人生啊~就是ㄧ關闖過一關！回首來時路，發現原來自己都可以！立即參加 https://eventpal.com.tw/meishan2021.html
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