梅山36彎自行車挑戰賽 不只很魔鬼、還可追夢幻雲海！

梅山36彎雖然山勢險峻，但視野廣度卻能令人一路讚嘆，正對中央山脈，雲海、雲瀑千變萬化，視野360度開展，經第36個彎道時盡收嘉南平原風光。

沿線36處蜿蜒彎道聞名的梅山36彎，向來被單車族視為「魔王級路線」，通過挑戰後至頂端還可觀看無敵雲海美景，堪稱是天使與魔鬼的賽道結合！

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