訓練心得／櫻花坡魔法森林學苑 樹攀滑索
位於桃園市復興區的
櫻花坡魔法森林學苑
每當櫻花季的時節
整片森林就會滿山長滿櫻花
從櫻花坡往山下看
風景非常美麗
早晨有整片的雲海
還可以看到石門水庫
在裡面有樹攀滑索的活動
經由小鬍子教練的教導
利用繩索及繩梯爬到樹上
再從樹上滑索下來
很有趣也很好玩
活動結束後
可以到櫻花坡的餐廳用餐
享用美味的農場料理
非常棒的森林體驗
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