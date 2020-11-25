訓練心得／櫻花坡魔法森林學苑 樹攀滑索

位於桃園市復興區的

櫻花坡魔法森林學苑

每當櫻花季的時節

整片森林就會滿山長滿櫻花

從櫻花坡往山下看

風景非常美麗

早晨有整片的雲海

還可以看到石門水庫

在裡面有樹攀滑索的活動

經由小鬍子教練的教導

利用繩索及繩梯爬到樹上

再從樹上滑索下來

很有趣也很好玩

活動結束後

可以到櫻花坡的餐廳用餐

享用美味的農場料理

非常棒的森林體驗

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