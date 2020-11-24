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面對山海不同挑戰 戶外探索鼓勵學子走出家門

中央社 / 台北24日電
體育署張少熙署長(後中)與計畫團隊成員合影。 體育署提供
體育署張少熙署長(後中)與計畫團隊成員合影。 體育署提供

體育署長張少熙今天表示，一個人最大的風險就是從沒冒過險，因此他鼓勵台灣年輕學子走向大自然，面對山、海不同挑戰，體育署並執行戶外探索計畫，讓更多人一起擁抱山海。

體育署自民國106年起執行戶外探索計畫，邀請6所區域推展學校，帶領中、小學辦理多元跨領域體育活動，包括攀樹、走繩、登山、划獨木舟、自行車、定向越野、高低空繩索等277場活動，共計有9345人次參與。

目前負責辦理這項計畫的大學，包括台師大、台東大學、屏東科大、台北市大、國立體大與台灣體大等6校，而宜蘭大學與清華大學也有支援辦理。

戶外探索計畫是帶領學生走出家門、到戶外探索，張少熙強調，面對山、海不同挑戰，也符合行政院制訂向山、向海致敬的政策，就像山林管制禁令解除，山友入山前需要做好一切準備，不是提著包包就出門，這項計畫也能培育下一代面對山、海正確的知識。

張少熙開玩笑地表示，很多人都批評這個世代的年輕人是草莓族，但草莓到底是誰種下去的卻沒有人想過，他強調，現在有機會、有能力拋下新的種子，因此他鼓勵年輕人多走向戶外，去挑戰逆境，接受不同挑戰，不但可以強健身體、還能鍛鍊品格。

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