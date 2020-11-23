提升女性運動 26體育團體響應

中華奧會今天和教育部體育署共同舉辦「2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言簽署儀式」，教育部體育署署長張少熙和中華奧會主席林鴻道共同主持，現場除了有國際婦女，還和運動工作小組（IWG）亞洲區代表‪Etsuko Ogasawara‬ 及國際壯年運動總會執行長荷姆（Jens V. Holm）透過遠距連線會議見證參與，IWG的共同主席洛維特（Raewyn Lovett）也透過影音短片致上賀詞。

今天共有國內26個體育團體共同簽署該宣言，洛維特也期許與各簽署單位共同追求更平等的體育環境。

1994年IWG於其舉辦的第1屆世界婦女運動大會後提出《布萊頓宣言》，目標是提升世界各國女性在參與運動賽事之機會與從事體育相關職務運作之權益，20年來對各國的體育政策有著實質影響，並帶動世界各地女性相關體育組織成功發展，而中華奧會也簽署了該項宣言。本次教育部體育署與中華奧會將簽署之《2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》是IWG於2014年，也就是《布萊頓宣言》20周年之際，在第6屆世界婦女與運動大會上，出席代表們以「領導改變、立即改變」為命題深入討論而發展出更完整之宣言內容，將運動平權之目標從婦女延伸至社會、學校與青年等運動領域。

張少熙表示，感謝有更多的體育及相關團體參與這次活動，展現台灣不論是在政府機關抑或是民間團體，對於女性運動權益的重視。

林鴻道則提到，體育署這幾年將性別平等作為重要的政策內涵，2017年並推出《推廣女性參與體育運動白皮書》，以「健康女性」、「友善環境」、以及「運動培力」作為三大願景，「在此一背景之下，我們希望藉由共同簽署《2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》，表達中華奧會與政府以及國內各個體育運動團體，與國際組織同步，共同打造更平等的運動環境之意願與承諾。」