快訊

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提升女性運動 26體育團體響應

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
教育部體育署與中華奧會共同舉辦「2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言簽署儀式」。圖／中華奧會提供
教育部體育署與中華奧會共同舉辦「2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言簽署儀式」。圖／中華奧會提供

中華奧會今天和教育部體育署共同舉辦「2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言簽署儀式」，教育部體育署署長張少熙和中華奧會主席林鴻道共同主持，現場除了有國際婦女，還和運動工作小組（IWG）亞洲區代表‪Etsuko Ogasawara‬ 及國際壯年運動總會執行長荷姆（Jens V. Holm）透過遠距連線會議見證參與，IWG的共同主席洛維特（Raewyn Lovett）也透過影音短片致上賀詞。

今天共有國內26個體育團體共同簽署該宣言，洛維特也期許與各簽署單位共同追求更平等的體育環境。

1994年IWG於其舉辦的第1屆世界婦女運動大會後提出《布萊頓宣言》，目標是提升世界各國女性在參與運動賽事之機會與從事體育相關職務運作之權益，20年來對各國的體育政策有著實質影響，並帶動世界各地女性相關體育組織成功發展，而中華奧會也簽署了該項宣言。本次教育部體育署與中華奧會將簽署之《2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》是IWG於2014年，也就是《布萊頓宣言》20周年之際，在第6屆世界婦女與運動大會上，出席代表們以「領導改變、立即改變」為命題深入討論而發展出更完整之宣言內容，將運動平權之目標從婦女延伸至社會、學校與青年等運動領域。

張少熙表示，感謝有更多的體育及相關團體參與這次活動，展現台灣不論是在政府機關抑或是民間團體，對於女性運動權益的重視。

林鴻道則提到，體育署這幾年將性別平等作為重要的政策內涵，2017年並推出《推廣女性參與體育運動白皮書》，以「健康女性」、「友善環境」、以及「運動培力」作為三大願景，「在此一背景之下，我們希望藉由共同簽署《2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》，表達中華奧會與政府以及國內各個體育運動團體，與國際組織同步，共同打造更平等的運動環境之意願與承諾。」

今天簽署儀式邀請除了國內體育團體共襄盛舉，達成了26個體育組織共同簽署的創舉，簽署儀式後也安排首位獲得中華棒球協會認證的女性裁判、國際奧會婦女運動世界獎座得獎人劉柏君，以及《Women一起動，運動 Easy go！－活力女性運動參與推廣行動方案》的計畫主持人陳美燕分享在國內推廣女性運動參與之經驗及對於宣言推廣之期望。

國際婦女與運動工作小組共同主席洛維特簽署儀式中採線上方式致詞。圖／中華奧會提供
國際婦女與運動工作小組共同主席洛維特簽署儀式中採線上方式致詞。圖／中華奧會提供
中華奧會林鴻道主席於簽署儀式上致詞。圖／中華奧會提供
中華奧會林鴻道主席於簽署儀式上致詞。圖／中華奧會提供

棒球

延伸閱讀

兩岸奧會體育交流論壇 為疫情結束後交流重開奠定基礎

兩岸奧會體育論壇 張少熙盼國際交流不受疫情中斷

耗時3年運動禁藥防制組織終成立 林鴻道引領體壇豐收年

台東辦全國身心障礙運動會 山豬吉祥物吸睛

相關新聞

游泳／和奧運金牌決賽飆速 台將王冠閎泳奪第三

我國18歲「蝶王」王冠閎，首度加盟ISL國際游泳聯盟不斷突破，今天凌晨決賽最終戰在男子200公尺蝶式游出1分50秒77，...

網球／ATP年終賽決賽 梅德維夫擊敗汀恩奪冠

俄羅斯男網選手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天以4比6、7比6（7/2）、6比4逆轉擊敗奧地利好手汀恩（D...

提升女性運動 26體育團體響應

中華奧會今天和教育部體育署共同舉辦「2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言簽署儀式」，教育部體育署署長張少熙和中華奧會主...

游泳／「新飛魚」一小時內破兩世界紀錄 躍升東奧大熱門

美國游泳選手德萊賽爾（Caeleb Dressel）繼上周在國際游泳聯賽（ISL）4強刷新100公尺混合式世界紀錄後，2...

賽事心得／CT226 超級鐵人三項 51.5 公里的自我對話

平常不太寫東西的我，由於初鐵人三項的經驗別具意義，加上身邊有不少朋友跟我要心得報告，所以趁著週末記憶猶新，趕緊整理一下心路歷程並留下紀錄。 [出發] 凌晨3點50分鬧鐘響起，志偉哥與阿舍便很快起身

網球／ATP年終賽金盃 蠻牛又失手

ATP年終賽最後4強正好是前4種子，但決賽組合卻非塞爾維亞「世界球王」約克維奇對決第2種子「西班牙蠻牛」納達爾，第3種子...

龍舟／2000參賽者同樂 奧林匹克友誼號首航花蓮

2020花蓮太平洋國際龍舟節於本周末在花蓮鯉魚潭熱鬧開賽，中華奧會以會內同仁為核心，組成「奧林匹克友誼號」，熱血完賽，與...

足球／才滿16歲就上場 德甲多特蒙德前鋒穆科科締新猷

德國甲級聯賽多特蒙德足球隊前鋒穆科科，今天以16歲又1天的年齡在德甲賽場首度亮相，成為德甲史上最年輕的上場球員。多特蒙德...

羽球／動口不動手 男雙名將李洋化身球評

世界排名第7的男雙好手李洋，今天除為「全國EMBA羽毛球邀請賽」開球，為近500位全台EMBA羽球好手們加油，還擔任起球...

網球／梅德維夫擊敗納達爾 ATP年終賽與汀恩爭冠

俄羅斯網球好手梅德維夫今天在激烈的一役力克西班牙「蠻牛」納達爾，接下來將與擊敗塞爾維亞球星喬科維奇的奧地利好手汀恩爭奪A...

擊劍／2020台北公開賽暨第25屆聯新盃全國賽 3天賽事劃下完美句點

2020台北公開賽暨第25屆聯新盃全國擊劍錦標賽19日起，一連進行3天的賽事。 今年集結台灣各隊代表戰將，ㄧ共有男子銳劍、女子銳劍、男子鈍劍、女子鈍劍、男子軍刀、女子軍刀，全國擊劍好手齊聚一堂，吸引

兩岸奧會體育交流論壇 為疫情結束後交流重開奠定基礎

受到新冠病毒疫情影響，2020年兩岸奧會各項體育交流活動無法依照原定規劃進行，基於回顧兩岸體育交流歷程，重視兩岸交流成果...

熱門新聞

中職／擴編選秀滿是砂礫 味全龍新球季是要怎打？

NBA／交易送走麥基清空間 湖人預計簽約小加索

中職／前兄弟象投手陳逸松過世 劉義傳哀慟不捨

中職／職棒開朝元老兄弟象隊陳逸松 傳罹癌過世享年57歲

HBL／0.8秒致勝罰球！三重搭上12強末班車

HBL／泰山手牽手抽籤 南山、松山複賽再碰頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。