游泳／和奧運金牌決賽飆速 台將王冠閎泳奪第三

我國18歲「蝶王」王冠閎，首度加盟ISL國際游泳聯盟不斷突破，今天凌晨決賽最終戰在男子200公尺蝶式游出1分50秒77，排名第3，為布達佩斯之旅漂亮收尾。

王冠閎是台灣首位加ISL的泳將，第一站就在200公尺蝶式游出1分50秒79、改寫前日本國家隊隊長瀨戶大也2012年締造的1分51秒30世青紀錄；接續王冠閎又泳出1分50秒14新猷，上周4強賽再飆出個人最佳的1分49秒89，除再推進世青紀錄，也成短水道史上第9位游進1分50秒內的泳將。

決賽王冠閎代表卡利神鷹在400公尺自由式和200公斤蝶式出賽，壓軸的200公尺蝶式，他泳出1分50秒77，僅落後奧運金牌南非選手利克羅斯（Chad Le Clos）和美國紀錄保持人薛爾茲（Tom Shields），以第三名為卡利神鷹再進帳積分。

王冠閎教練黃智勇表示，愛徒最後一場仍保持不錯的狀態，總決賽第三名，「這一系列比賽下來收穫滿滿，知道下個階段那些地方該加強補強。」

師徒今天就要搭機返台，黃智勇說：「今年度計畫完美結束，表現很好，回去好好休息，2021再繼續努力。」