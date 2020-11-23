網球／ATP年終賽決賽 梅德維夫擊敗汀恩奪冠

俄羅斯男網選手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天以4比6、7比6（7/2）、6比4逆轉擊敗奧地利好手汀恩（Dominic Thiem），贏得ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）冠軍。

ATP年終賽決賽今天在英國倫敦O2體育館（O2Arena）進行，梅德維夫全場擊出12記愛司球（Ace），遠勝於汀恩的6記愛司球。

汀恩才剛奪得今年美國網球公開賽（U.S. Open）男單金盃，他被各界看好有望成為第一位獲得ATP年終賽冠軍的奧地利選手，但卻被梅德維夫逆轉奪冠。

24歲的梅德維夫今天取勝後，成為戴維登柯（Nikolay Davydenko）之後首位贏得ATP年終賽冠軍的俄國選手，戴維登柯是在2009年奪冠。

梅德維夫賽後表示：「這是我最棒的勝利之一，3盤打了2小時42分鐘，對決一位了不起的選手。」

梅德維夫也不忘稱讚汀恩：「今年你贏得一座大滿貫賽金盃，你的表現傑出到令人難以置信。希望未來我們能在這樣的大場面賽事進行更多切磋。」