賽事心得／CT226 超級鐵人三項 51.5 公里的自我對話

平常不太寫東西的我，由於初鐵人三項的經驗別具意義，加上身邊有不少朋友跟我要心得報告，所以趁著週末記憶猶新，趕緊整理一下心路歷程並留下紀錄。

[出發]

凌晨3點50分鬧鐘響起，志偉哥與阿舍便很快起身梳洗，然後吃著我們昨晚晚餐後在都蘭瑪莉諾廚房手工麵包買的香蕉巧克力核桃蛋糕，作為賽前的肝醣補給非常合適。4點30分，黃瑜教練領著我們四個人一行從民宿騎車前往會場進行檢錄。

[Swim 1.5km - 00:50:02]

檢錄完成後我們便慢慢走向中華大橋下進行彈力帶的熱身。大會前一天公布開放穿防寒衣，聽說穿著防寒衣浮力特別好游起來會比較輕鬆，所以我就直接穿著防寒衣熱身了。熱完身6點整，我們四個人便朝向活水湖的預備區邁進。因為我賽前準備的黑咖啡在檢錄時被我弄丟了，黃瑜教練塞了一包咖啡因給我，非常感謝他! 咖啡因讓我的心臟噗通噗通的跳，加上現場人多氣氛非常緊張，腎上腺素已經開始作用。

從轉換區前往活水湖

6點10分我在排隊準備下水的時候，活動主持人突然要大家往後看天空?! 我們今天運氣非常好，活水湖出發前居然出現了一道美麗的彩虹，現場驚呼連連!

6點15分我的分組終於出發了! 一下水馬上就發現湖水清澈見底，我在游的時候，甚至可以看到湖底的魚也在游，心中有一股莫名的感動。雖然賽前大家都跟我說穿防寒衣游起來比較輕鬆，但我卻完全沒有這種感覺，越游越吃力! 才游了200公尺，我已經覺得上臂開始酸了，心裡便打定主意以後沒事不要穿3mm厚的防寒衣下水了。沒有開放水域游泳經驗的我，一開始就是埋著頭往前游，差不多400公尺處我抬頭看了一下，驚覺自己原來是在游橫的! 我越游越靠向岸邊，完全不是朝著目標浮球過去! 浪費了不少力氣跟時間啊。這下我才意識到我必須要常常檢查自己的方向，因為湖底不像游泳池一樣是有標水道線的，很容易就游歪了。

游泳真的不是個簡單的項目，過了750公尺處的折返點紅球之後，當時覺得終點真的好遠啊，我怎麼才游了一半而已。不過我也漸漸地習慣要做定位，找到終點附近的某個建築物後，我就一直朝著它游，並且常常抬頭來檢查。後半段發現自己的手已經越游越沒什麼力氣，所以後來都是自由式跟蛙式交替著游，50分鐘後終於到達終點了，勉強沒有被關門! 感謝岸邊的工作人員伸手抓了我一把，讓我順利地走上岸。

賽前51.5選手們在中華大橋下的合影

[T1 00:04:29]

從活水湖上岸之後，我便隨手脫去泳鏡，泳帽，跟厚重的防寒衣，跑向我的單車。活水湖距離轉換區還有一段長幾百公尺的路要跑，沿路上有許多幫選手加油打氣跟攝影的朋友與家人們。雖然我不認識他們，但仍然被那股熱情感染到，繼續前進。

雖然賽前有稍微在腦海中走過一遍換裝流程，我在轉換區還是手忙腳亂，花了不少時間。我用毛巾擦乾了頭，翻了老半天才找到自己的小帽戴上。再來是號碼布扣帶，賽前完全不知道要這個東西，多虧了志偉哥提醒，前一天在會場報到的時候就購買了。好不容易把自己的腳掌弄乾淨跟擦乾，沒想到把濕的泳鏡，泳帽跟防寒衣整理回轉換袋裡面，也花了我不少功夫。最後穿上襪子跟跑鞋，我從自己準備的補給袋裡面抓了一顆鹽糖，一條能量膠，就拎著安全帽跟我的車子一起往前衝了。

[Bike 40km - 01:35:11]

牽著我的愛車跑出轉換區後，我便上車往都蘭方向出發。相信有游泳的人都曉得，剛游完泳總是很清爽舒服的。我印象很深刻，剛騎出森林公園入口左轉彎之後，我整個人都是在笑的，大概是腦內啡釋放了很多。騎上中華大橋後，右手邊出現了美麗的活水湖，心想著我10分鐘前還在裡面游著泳，現在在這裡賣力地騎車前行，「要不是這場鐵人賽事我也不會幹這種事情。」不經會心一笑。

在我腿傷之後，單車的練習是最多的，我最近每個週末都有做40公里的計時練習，都能在一個半小時左右完成，所以倒不擔心在這裡被關門，既然最難的游泳都過關了，告訴自己用心享受這個過程吧。台東的海岸線真的美不勝收，我經過了我8月底才來過的小野柳，加路蘭海岸，水往上流，還有前一晚才在這邊用過晚餐的海人上菜。差別在於之前都是開車經過，這次是靠自己的力量騎過來的。

由於主辦單位規定不能跟車，若要超車也得在15秒內完成，加上台11線仍然很多汽車，客貨車在行駛，所以整個騎行的過程有時也是膽戰心驚，老實說必須要非常專心。途中還有一段小插曲，記得有位選手從外側車道進行超車，雖然當時沒有發生什麼事故，但卻被另外一位選手叫罵了一頓，警告他要超車就在內側車道進行。我心裡想: 「很多騎很慢的選手，卻都騎在很靠近內側車道上，若還要其它選手從更內側去超車，豈不是非常危險嗎?」

很快地就到達20公里處的折返點興隆國小，大會的補給站有提供黑色(裝水)的補給罐，跟紅色(裝運動飲料)的補給罐，還有一些香蕉跟能量膠。因為我自己只有帶水，所以就拿了一罐紅色補給罐。騎車經過補給站的經驗我還真的是頭一遭，我是有停下來拿東西，順便吃個膠休息一下。反正我只求完賽，應該不用這麼計較這一丁點時間吧。

回程很多順風跟下坡，飆得我心頭舒爽，但是太快還是會怕，偶爾帶點煞車。有些非常專業有上卡鞋加休息把的選手都飆得飛快，似乎也完全沒有在煞車的。爬坡路段也會見到選手騎得很辛苦，頻頻問路上的工作人員還有多遠才能回到台東森林公園轉換區。有趣的是路上偶爾還會出現非選手的一般路人騎士，我經過他們也會幫他們加油打氣，畢竟大家都努力往各自的終點在奮鬥。

[T2 00:04:09]

經過40公里的騎行，我再度回到台東森林公園的轉換區，進行最後一項的10公里的路跑準備。「再跑10公里我就要完成自己的初鐵了，再加把勁。」儘管身體上有一些些疲累，心理上仍然相當亢奮。我從轉換袋中拿出自己的跑帽戴上，用毛巾擦拭了一下，配水吃了一包BCAA，再抓了一顆鹽糖與能量膠，確認鞋帶沒有問題後，就出發前往鐵花村了。

[Run 10km - 00:58:21]

從去年開始接觸長跑，經過過幾場半馬賽事的洗禮之後，跑步便成為我這三項裡面最有自信的一項。

但是這場10公里的路跑，卻是我跑過賽事中裡面數一數二辛苦的。

十月中發生的夾脛症讓我停止訓練了將近一個月，甚至連核心訓練也停擺休息了，傷勢卻遲遲不見起色。加上這一天氣候相較炎熱，剛開始的1公里我便發現自己的心率高出許多。更令我訝異的是，才跑3公里，居然股內側肌快要抽筋的感覺整個熊熊上來! 當下只好再放慢自己的速度，看能不能把快抽筋的感覺壓下去。5公里前我才想到自己有帶一顆鹽糖，趕快趁著進水站前拿出來吃。經過水站拿了水跟運動飲料喝下，感覺舒服多了。

CT跑步的補給站是我看過最密集的，幾乎2~3公里就會出現一個，完全不需要擔心缺水。森林公園裡面的路線也非常舒服，有穿過小隧道，有經過琵琶湖，7公里至8公里處還會繞去濱海公園吹海風，對於喜歡邊跑邊欣賞沿途風景的我來說，路線可以說相當尬意。由於我是帶傷赴賽的，其實也是跑得提心吊膽，不敢提速，深怕萬一整個小腿痛起來不能完賽，一定會很遺憾。但是到了9公里處進入市區，隨著越來越接近終點鐵花村，加油的群眾也越來越熱情，雙腳還是很誠實地興奮了起來。我越跑越快，似乎也忘記了小腿的不適感。

[Finish - 03:32:14]

最後終點前的大塞車也是在我的意料之外，沒想到跟我差不多時間回終點的選手有一卡車正在排隊找鏡頭，實在非常逗趣。我在走過終點的拱門時，並沒有異常興奮，也沒有感動到哭。或許是過程還算順利，中間也沒有遇到非常挫折的狀況，心情反倒蠻平靜的: 「完成了，我的初鐵。」現場熱鬧滾滾，主持人唱名完賽的選手姓名與時間，大家忙著拍照留念，相互道賀。還有穿著原住民服裝的人敲打著樂器，非常熱情。工作人員幫我掛上完賽獎牌後，我領到完賽毛巾與T恤，還是非常開心的。我在找尋阿舍跟等候志偉哥的同時，還捕獲了前一天剛完成 226km 壯舉的野生小夫(森林跑站朱利夫經理)，跟他互相交換了心得與感想。

捕獲野生小夫

賽後與猛哥阿舍(中)，志偉哥(右)在拱門前合影

[後記]

2020是個讓人類充滿恐懼，卻又能展現人類對抗力的一年。儘管COVID-19肆虐了全球，台灣卻讓世界了見到了優秀的抗疫行動。當全世界的賽事都停擺延後的艱難時刻，我為自己能夠在自己生長的這片土地上完成了自己的初鐵人之夢，感到非常驕傲與幸福。

鐵人三項真的是相當迷人的一項運動: 游泳開放水域的方向感，騎車的專注力，跟跑步的意志力，過程需要不斷地跟自己對話~ 聽說玩了三鐵以後其他都玩不下去，只想繼續玩三鐵，我想不是沒有理由的。今年的Challenge Taiwan 原本不在我的計畫之內，沒想到阿舍的一個推坑，讓我也不小心踩進這個三鐵世界。我絕對不會忘記初鐵跟志偉哥還有猛哥阿舍一起奮鬥! 也要謝謝森林跑站朱利夫經理，李翰暄教練，陳冠宇助教，以及曙光跑團黃瑜教練的幫忙，讓我的初鐵順利完賽。沒意外的話，明年我會繼續參加CT。

另外台東真是個好地方，我這幾年去了三次，每次去都有新的感動。清晨的活水湖跟海岸線都非常美，美食也不少，當地人也非常熱情開朗。下個月初還要跟幾位跑班的同學去知本跑一場馬拉松。

賽前的物資開箱照

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