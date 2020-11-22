快訊

一張圖看一周天氣！兩波東北風挾帶雨勢 周末降溫全台有感

美海軍情報官員抵台 國防部：未獲相關訊息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍舟／2000參賽者同樂 奧林匹克友誼號首航花蓮

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華奧會組成的「奧林匹克友誼號」參加2020花蓮太平洋國際龍舟節。圖／中華奧會提供
中華奧會組成的「奧林匹克友誼號」參加2020花蓮太平洋國際龍舟節。圖／中華奧會提供

2020花蓮太平洋國際龍舟節於本周末在花蓮鯉魚潭熱鬧開賽，中華奧會以會內同仁為核心，組成「奧林匹克友誼號」，熱血完賽，與現場2000名參賽者一同享受運動健康，一起「#StrongerTogether」。

後疫情時代，更突顯透過運動保持健康的重要性，中華奧會秉持著「卓越、尊重、友誼」的奧林匹克精神，繼台北市龍舟點睛、新北市議長盃龍舟賽後，再次組成「奧林匹克友誼號」，由中華奧會顧問孫立群帶領成軍，參加 2020 花蓮太平洋國際龍舟節的混合組；雖遇天候不穩，但強風與波浪沒阻礙「奧林匹克友誼號」的意志，全隊同心協力，發揮團隊精神完成比賽。

孫立群表示，感謝花蓮縣府，以及屢次為我國拿下國際冠軍的金牌龍舟隊「Mr. Canoe」舉辦優質賽事，親身參與賽事、體現運動家精神，也是中華奧會期待傳達的全民運動價值。

孫立群也提到，從2018年雅加達亞運到2019年亞錦賽，我國龍舟隊在國際賽場都有亮眼成績，中華奧會未來也將持續為國家隊組團努力。

中華奧會副秘書長吳國譽表示，運動與觀光的結合也是運動產業的一大亮點，今年中華奧會也與大鵬灣風管處、新北市觀旅局等多個單位攜手辦理體育活動，在後疫情時代持續推展運動觀光。

中華奧會組成的「奧林匹克友誼號」參加2020花蓮太平洋國際龍舟節。圖／中華奧會提供
中華奧會組成的「奧林匹克友誼號」參加2020花蓮太平洋國際龍舟節。圖／中華奧會提供

運動家 亞運

延伸閱讀

鎖定國旅背包客 遠雄旗下新飯店首家插旗花蓮

花蓮打造交通智慧站牌 明年陸續完成400座

F-16失聯 饒慶鈴探視自花蓮返家飛官蔣正志母親

兩岸奧會體育交流論壇 為疫情結束後交流重開奠定基礎

相關新聞

龍舟／2000參賽者同樂 奧林匹克友誼號首航花蓮

2020花蓮太平洋國際龍舟節於本周末在花蓮鯉魚潭熱鬧開賽，中華奧會以會內同仁為核心，組成「奧林匹克友誼號」，熱血完賽，與...

羽球／動口不動手 男雙名將李洋化身球評

世界排名第7的男雙好手李洋，今天除為「全國EMBA羽毛球邀請賽」開球，為近500位全台EMBA羽球好手們加油，還擔任起球...

網球／梅德維夫擊敗納達爾 ATP年終賽與汀恩爭冠

俄羅斯網球好手梅德維夫今天在激烈的一役力克西班牙「蠻牛」納達爾，接下來將與擊敗塞爾維亞球星喬科維奇的奧地利好手汀恩爭奪A...

擊劍／2020台北公開賽暨第25屆聯新盃全國賽 3天賽事劃下完美句點

2020台北公開賽暨第25屆聯新盃全國擊劍錦標賽19日起，一連進行3天的賽事。 今年集結台灣各隊代表戰將，ㄧ共有男子銳劍、女子銳劍、男子鈍劍、女子鈍劍、男子軍刀、女子軍刀，全國擊劍好手齊聚一堂，吸引

兩岸奧會體育交流論壇 為疫情結束後交流重開奠定基礎

受到新冠病毒疫情影響，2020年兩岸奧會各項體育交流活動無法依照原定規劃進行，基於回顧兩岸體育交流歷程，重視兩岸交流成果...

企業射箭／魏均珩領軍逆轉協會青年 寒舍再登盟主寶座

企業射箭聯賽二年至尊盟主賽今天收兵，去年以3：2寫下史詩級逆轉勝的寒舍集團，在「阿魏」魏均珩拿下最後兩點勝利後，從11：...

兩岸奧會體育論壇 張少熙盼國際交流不受疫情中斷

體育署委請中華奧會辦理「兩岸奧會體育交流活動回顧與展望論壇」，今天開幕典禮署長張少熙及中華奧會主席林鴻道均親臨會場，專題...

讓運動更觸手可及 新竹迪卡儂運動體驗場正式啟用

以「讓運動更觸手可及」為理念的迪卡儂進軍台灣迄今已25年，且不斷為熱愛運動的民眾提供高品質又平價的運動用品之外，更進一步...

國中軟棒／北市興福首度闖決賽 明天與嘉市民生爭冠

109學年度國中軟式棒球聯賽，北市興福靠徐昱文3分打點場內全壘打、投手簡子昱先發5局完封表現，以7：0擊敗桃市光明，隊史...

自由車／96自転車發起聯賽祭百萬獎金 明年4月點燃戰火

由知名自行車通路品牌「96自転車」發起，聯合地方政府、企業，與台灣自由車運動協會、桃園市體育會自由車委員會共同舉辦的自由...

ATP年終賽／約克維奇擊敗澤瑞夫 挺進前4強

約克維奇今天擊退茲韋列夫，挺進ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）前4強，持續邁向打平費德瑞（Roger Fed...

桌球年終賽／林昀儒、鄭怡靜同命 皆止步8強

桌球世界年終賽我國兩名好手林昀儒、鄭怡靜，昨天在16強賽分別擊敗前德國球王奧恰洛夫和波多黎各20歲小將狄亞士後，晚間的8...

熱門新聞

NBA／感性發文告別湖人 朗多達成協議加入老鷹

中職／未獲獅隊續約 陳瑞昌接到球評邀約

HBL／能仁打到最後一節才逆轉 12強已9隊出爐

NBA／對綠衫軍頭也不回 海瓦德4年1.2億美元轉戰黃蜂

NBA／挖來柯文頓與瓊斯不影響 拓荒者1年約留安東尼

NBA／彌補哈瑞爾出走宿敵湖人空缺 傳快艇搶下伊巴卡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。