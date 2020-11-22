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龍舟／2000參賽者同樂 奧林匹克友誼號首航花蓮
2020花蓮太平洋國際龍舟節於本周末在花蓮鯉魚潭熱鬧開賽，中華奧會以會內同仁為核心，組成「奧林匹克友誼號」，熱血完賽，與現場2000名參賽者一同享受運動健康，一起「#StrongerTogether」。
後疫情時代，更突顯透過運動保持健康的重要性，中華奧會秉持著「卓越、尊重、友誼」的奧林匹克精神，繼台北市龍舟點睛、新北市議長盃龍舟賽後，再次組成「奧林匹克友誼號」，由中華奧會顧問孫立群帶領成軍，參加 2020 花蓮太平洋國際龍舟節的混合組；雖遇天候不穩，但強風與波浪沒阻礙「奧林匹克友誼號」的意志，全隊同心協力，發揮團隊精神完成比賽。
孫立群表示，感謝花蓮縣府，以及屢次為我國拿下國際冠軍的金牌龍舟隊「Mr. Canoe」舉辦優質賽事，親身參與賽事、體現運動家精神，也是中華奧會期待傳達的全民運動價值。
孫立群也提到，從2018年雅加達亞運到2019年亞錦賽，我國龍舟隊在國際賽場都有亮眼成績，中華奧會未來也將持續為國家隊組團努力。
中華奧會副秘書長吳國譽表示，運動與觀光的結合也是運動產業的一大亮點，今年中華奧會也與大鵬灣風管處、新北市觀旅局等多個單位攜手辦理體育活動，在後疫情時代持續推展運動觀光。
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