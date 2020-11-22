南投外籍移工趣味運動會 逾300移工同場競技爭冠

南投縣外籍移工趣味競賽運動會今在南投高中學生活動中心登場，逾300名菲律賓、泰國、越南及印尼等國移工參加，縣長林明溱到場為選手加油打氣，今年也針對移工宿舍環境及人口販運等辦理競賽，近期賽果出爐，並在今天頒獎。

縣府社勞處指出，全縣外籍移工逾13000人，涵蓋菲律賓、泰國、越南及印尼等國，大多在工廠丶安養機構等場域工作，大幅提升縣內生產力，考量他們離鄉背景，跨海到南投工作已很辛苦，還可能因文化差異而受到國人不公平看待。

而為降低國籍差别和歧視，並提供友善工作環境讓他們能安心地在台工作，縣府曾舉辦移工廚藝競賽、組睦鄰志工隊等多元活動，今則辦理外籍移工趣味競賽運動會，紓解其工作壓力，並由南投高中師生擔任裁判，藉此拉近與國人距離。

南投縣長林明溱今也現身賽場為移工選手加油，他說，透過趣味競賽運動會方式帶給移工朋友有趣又健康的假日活動，不僅與同鄉或他國勞工互動，也與縣內居民交流，並依你儂我儂、聖火傳遞等競賽項目提供獎盃和獎金禮券，給予鼓勵。

社會及勞動處則表示，今年除動態的趣味競賽運動會，先前針對維持移工宿舍環境整潔辦理評比競賽，為宣導遏止人口販運辦理貼圖比賽，以靜態或團隊競賽方式向國人或移工宣導政策，或提高移工生活品質，並在今天運動會上頒獎表揚。