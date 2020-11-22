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羽球／動口不動手 男雙名將李洋化身球評

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李洋（左二）為全國EMBA羽毛球邀請賽擔任開球嘉賓。圖／全民羽協提供
李洋（左二）為全國EMBA羽毛球邀請賽擔任開球嘉賓。圖／全民羽協提供

世界排名第7的男雙好手李洋，今天除為「全國EMBA羽毛球邀請賽」開球，為近500位全台EMBA羽球好手們加油，還擔任起球評，難得「動口不動手」。

全國EMBA羽球賽今年邁入第8屆，由台灣師範大學EMBA羽球社主辦，台師大EMBA辦公室協辦、中華民國全民羽球發展協會承辦，雖然年初爆發新冠肺炎疫情，各校領隊會議遲至九月才召開，依然確認賽事照常舉行。

今年報名十分踴躍，16校EMBA近5百位選手參賽，包括中山大學、中央大學、中興大學、臺北科技大學、臺灣大學、臺灣師範大學、臺灣科技大學、交通大學、成功大學、東海大學、政治大學、逢甲大學、朝陽大學、嘉義大學、暨南大學、靜宜大學，共計24隊。

世界羽聯同樣受疫情影響停擺，但李洋還是一刻不得閒，除了回到校園完成碩士論文，更致力於羽球活動，「今年因為疫情少了很多比賽，臺師大EMBA羽球社的盛情邀約，讓我感受到了大家對羽球的熱情不減。」他熱情相挺全國EMBA羽球賽年度盛事，將親臨開球為選手加油打氣，也為推廣羽球盡一份力 。

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