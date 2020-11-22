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網球／梅德維夫擊敗納達爾 ATP年終賽與汀恩爭冠

中央社 / 倫敦21日綜合外電報導
梅德維夫(圖)擊敗「西班牙蠻牛」納達爾打進ATP年終賽。 新華社
梅德維夫(圖)擊敗「西班牙蠻牛」納達爾打進ATP年終賽。 新華社

俄羅斯網球好手梅德維夫今天在激烈的一役力克西班牙「蠻牛」納達爾，接下來將與擊敗塞爾維亞球星喬科維奇的奧地利好手汀恩爭奪ATP年終賽冠軍。

梅德維夫（Daniil Medvedev）以3比6、7比6（7比4）、6比3擊敗世界排名第2的納達爾（Rafael Nadal）。納達爾輸球，確定無緣爭冠，生涯功勳無限的他至今仍未能在此賽摘冠。

稍早，大滿貫美國公開賽（US Open）冠軍得主汀恩（Dominic Thiem）克服第3盤搶七時，一度以0比4落後的劣勢，最終以7比5、6比7（10比12）、7比6（7比5）擊敗塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic），率先闖進ATP世界巡迴賽年終賽（ATP Finals）決賽。

在巴黎大師賽（Paris Masters）奪冠後，梅德維夫無疑是ATP年終賽最火燙的選手之一，在對上納達爾這場比賽，一開始也給對方不小的壓力。

但梅德維夫沒能把握機會，在表現下滑的情況下，讓納達爾以5比3超前，並以6比3拿下首盤。

24歲的梅德維夫很快在第2盤之初找回專注力，一度以2比0領先，但當局面看似倒向梅德維夫之際，34歲的納達爾兩度回破，眼看完全掌控了比賽，此時卻出現另一個轉折，讓梅德維夫最終在搶七大戰後拿下第2盤。

決勝的第3盤，第7局成了決定勝負的分水嶺，最終梅德維夫拿下勝利。

納達爾

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